Több mint négy és fél százalékkal növekedett a magyar gazdaság tavaly. Ezzel bőven túlteljesítette az uniós átlagot. Varga Mihály pénzügyminiszter a GDP-adatokat értékelve azt mondta: történelmi siker, hogy Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét. A kormány célja, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció. Ehhez a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) is együttműködnek. A GVH vizsgálni fogja az áruházláncok árképző gyakorlatát – hangzott el az M1 Híradójában.

Már állnak a BMW készülő debreceni gyárának falai. Gőzerővel folynak a munkák, hogy 2025-ben legördüljön a gyártósorról az első Magyarországon gyártott BMW, ami elektromos lesz.

Az ehhez hasonló nagy beruházások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a válság közepette is kivételesen teljesített a magyar gazdaság 2022-ben. Így kommentálta keddi közleményében a gazdaságfejlesztési miniszter a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatsorát. A KSH ugyanis kedd reggel jelentette, hogy a tavalyi esztendőben 4,6 százalékkal nőtt a GDP vagyis a bruttó hazai össztermék.

Nagy Márton emlékeztetett: a háború és szankciók ellenére a rendszerváltozás utáni időszak 6. legmagasabb növekedését produkálta a magyar gazdaság. A tárcavezető hangsúlyozta: bebizonyosodott, hogy a magyar kormány jó úton jár, intézkedései eredményesek, meg tudták védeni a gazdaság teljesítményét.

Összehasonlításképp: a 4,6 százalékos magyar GDP adat a visegrádi országok között a második legnagyobb bővülést jelenti, szorosan Lengyelország mögött. Ez a növekedés az 3,6 százalékos uniós és az 3,5 százalékos eurózóna átlagot is felülmúlta. Ráadásul a zsinórmértéknek tekinthető 1,9 százalékos német gazdasági növekedésnél is két és félszer jobban nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben.

„A magyar gazdaság úgy tudott 4,6 százalékkal növekedni, hogy a nekünk jogosan járó uniós forrásokat még mindig nem kaptuk meg” – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét, sőt, az uniós növekedési rangsorban is előkelő helyen szerepel – erről beszélt Varga Mihály Brüsszrelben a KSH adataira reagálva.

„Magyarország erősödni tudott a tavalyi esztendőben is, hiszen 4,6%-kal nőtt az év egészét tekintve a bruttó hazai össztermék teljesítménye. Az elhúzódó háborúk és a brüsszeli szankciók ellenére is növekedési fázisban maradt tehát a magyar gazdaság, jó hír az is, hogy összességében a 4. negyedévnek az előző évhez viszonyított növekedése az 0,4 százalék lett, tehát nulla fölött maradt a növekedési lendület, ha csökkent is ez a lendület az év egészében, azért az EU-s átlag fölött tudott összességében maradni” – mondta a tárcavezető.

A pénzügyi kormányzat korábban világossá tette: úgy kell megvédeni a családokat, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentést, hogy a magyar gazdaság továbbra is elkerülje a recessziót.

A kormány kitűzött célja, hogy 2023-ban 1,5 százalékos növekedést érjen el a gazdaság és az év végére egyszámjegyűre csökkenjen az infláció.

Csaknem egy éve tört ki az orosz–ukrán háború. Az európai unió vezetői azonnal reagáltak, de mára bebizonyosodott, hogy rosszul. A háborúra adott válasz, a szanckiók nemhogy nem hozták meg a hozzá fűzött reményeket, de gyakorlatilag az egész kontinenst szanckiós inflációba sodorták.

Így Magyarországon is minden áru vagy szolgáltatás jelentős mértékben drágult, azonban ezek közül egy, az élelmiszer még annál is inkább. Egyre több szakértő és a kormány is úgy látja: ennek okait nem feltétlenül a magyar gazdaságban kell keresni. A Gazdasági Versenyhivatal ezentúl gyorsított eljárásban vizsgálja majd, például a kiskereskedelmi szektort. A cél, hogy a kereskedelmi láncok ne tudják manipulálni, megemelni az árakat indokolatlanul.

„Mi nem állítunk előre semmit. Azt sem hogy kartelleztek, összebeszéltek, lehetséges hogy csak kifigyelték egymást, az is lehet. Viszont arra igenis kíváncsiak vagyunk hogy időben érvényesítették-e azokat a versenyalapelveket, amelyek ahhoz vezettek volna, hogy megkezdődhessen az az árcsökkenés, ami napjainkban már megkezdődött” – mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány célja világos: ez év végére egy számjegyűre kell csökkenteni az inflációt. Ehhez pedig elengedhetetlen partner a GVH és a gazdasági szereplők.

„Amikor a kormány azt a rendkívül fontos végrehajtandó célt kitűzte, hogy az idei év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció, ebben minden partnerre számít. Partnerként számít a gazdasági élet szereplőire, de természetes számítunk azokra hivatalokra hatóságokra, így a gazdasági versenyhivatalra is, amelyek ellenőrizni tudnak minden árazás kapcsán minden olyan kartellgyanút vagy egyéb szabálytalanságot amely az árak emelkedéséhez vezethet” – mondta a miniszter.

A GVH vizsgálata 60–90 napot vesz igénybe, így várhatóan április második felére zárul le.

Kiremelt kép forrása: Shutterstock.