Megható ajándékot kapott a kislányától Berkesi Judit

Egy év kihagyás után a katari labdarúgó-világbajnokságon tért vissza az M4 Sport stúdiójába Berkesi Judit. A Gyulai István-díjas műsorvezető a Duna Család-barát című műsorában beszélt arról, hogy családja és a csatorna milyen sok segítséget nyújt neki, és elhozta kedvenc új tárgyát, amelyet kislányától kapott.

Második gyermeke születése után egy évvel tért vissza a képernyőre Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezetője. Először a katari vb-n, majd a januárban rendezett kézilabda-világbajnokságon is találkozhattak vele a nézők.

„Előre egyeztettük a csatornával, hogy kihagyok egy évet, így fel tudtam készülni a visszatérésre, a család támogatásával meg tudtuk szervezni a teendőket. Ugyanakkor azt is megbeszéltük, hogy ha azt érezzük, gyermekeink nem állnak készen arra, hogy ismét dolgozzak, akkor felülírjuk az eredeti tervet” – mesélte Berkesi Judit, akinek képernyős tevékenységét hároméves kislánya is látta, pár hete még egy képet is készített, megörökítve munka közben édesanyját.

„Az egyik adásban látott, és megfestett engem. Nagyon meghatódtam, ez az újdonsült kedvencem” – árulta el az M4 Sport műsorvezetője, kislánya kedves alkotását pedig a nézőknek is megmutatta.

Természetesen sportos kérdések is szóba kerültek a Család-barát stúdiójában, főként a futball, amivel az M4 Sporton a jövőben is rendszeresen találkozhatnak.

