A jelenlegi európai uniós akkumulátor-kapacitásnak a sokszorosát kell megépíteni, mert különben nem lesz mivel hajtani az autókat – jelentette ki Lánczi Tamás politológus az M1 Ma reggel című műsorában, kifejtve azt is: ha nem tudunk a Magyarországra települt német autógyárak üzemei számára akkumulátort biztosítani, akkor azok elköltöznek innen, ami 300 ezer magyar munkahelybe kerülhet.

Külföldi érdekeket szolgál a baloldal az akkumulátorgyárak elleni támadással

Az uniós jogszabályokból kiderül, hogy 2035 után kizárólag nem belső égésű motorral működő autókat lehet csak üzembe helyezni, ebből következik, hogy az elektromos autózásra kell átállni, amihez pedig akkumulátor kell.

Az autógyárak már most leállítják a belső égésű motorok fejlesztését,

és 2030-tól már igencsak lecsökken az újonnan gyártott, nem elektromos meghajtású autók száma – fejtette ki a műsorban Lánczi Tamás.

Alaptalan ijesztgetések

Mint arról a nyugati sajtó is beszámol, nagy múltú európai cégek igyekeznek áthelyezni a termelésüket máshová az olcsóbb energia miatt – fejtette ki, hozzátéve: a befektetők azokat a helyeket keresik, ahol gazdaságosan és biztonságosan tudnak termelni. Magyarország pedig egy ilyen hely.

Fontos az energia kérdése: honnan lehet azt biztosítani megfelelő mennyiségű energiát ehhez az energiaigényes beruházáshoz? – tette fel a kérdést Lánczi Tamás, majd elmondta: a keleti országrészben élőket most azzal ijesztgetik, hogy Debrecennek és környékének a gyár miatt nem lesz elég energiája. Csakhogy ehhez a gyárhoz egy külön erőmű is fog épülni. Épp ilyen kérdés a magas vízigény is:

az akkumulátorgyár nem Debrecen ivóvizét fogja használni, hanem ipari célokra felhasználható, úgynevezett „szürke vizet”, melyet ennek a gyárnak a számára gyűjtenek össze.

A környéken élőket az is érdekelheti, hogy szennyező lehet-e ez a gyár. A dokumentációból világosan kiderül, hogy a legkomolyabb európai standardokat fogja betartani ez a gyár, mind a zaj-, mind a légszennyezés tekintetében – húzta alá Lánczi Tamás.

Nemcsak arról van szó, hogy ez a gyár megépül-e, hanem az, hogy miért épül meg: több nagy német autógyár telepítette ide üzemeit, közöttük a legkorszerűbb autókat gyártó német autógyár, a BMW is, és az akkumulátorgyár – s majd a többi – ezeknek az igényeit fogja kiszolgálni. Ezeknek a gyáraknak elemi érdekük, hogy villamos üzemű autóikhoz ne ezer kilométerekről kelljen ideszállítani az akkumulátort.

Ha viszont ezt nem tudjuk biztosítani, akkor elköltöznek a német gyárak,

s ez mintegy 300 ezer magyar munkahelyet érint – érvelt a politológus.

Az akkumulátorgyártás ellenzői demagóg érveket hangoztatnak, s érdemes megnézni, hogy kik azok, akik a leghangosabban ijesztgetnek, hiszen a félelem felkeltéséről és nem szakmai érvekről van szó – szögezte le a műsorban Lánczi Tamás.

Külföldi érdekek szolgálatában

A műsorban elhangzott: össztűz alá vették a hazai akkumulátor gyárakat a baloldal pártjai. Annak ellenére, hogy ezek az üzemek a legszigorúbb szabályok szerint épülhetnek és működhetnek csak.

Telepítésükért pedig nemzetközi harc folyik.

A Magyar Nemzet összegyűjtött több olyan korábbi esetet, amikor a hazai baloldal a külföldi érdekek szolgálatába állt. Közben Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese az M1-nek azt mondta: az akkumulátor gyárak elleni tiltakozásokkal azt a kormányzati politikát szeretnék megbuktatni, hogy Magyarországot akkumulátor nagyhatalommá tegyék – hallhattuk az M1 műsorában.