Eltávolították az iskolából azt a férfit, aki azzal büszkélkedett hogy 15 éves fiúszeretőt tart

Azzal büszkélkedett nyilvános TikTok-videójában egy közel negyvenéves budapesti általános iskolában dolgozó férfi, hogy egy tizenöt éves fiúszeretőt tart, és ha valaki emiatt bármilyen hatóságnál feljelenti, akkor rágalmazási pert indít, amiben olyan szervezetek fogják képviselni mint a TASZ, a Helsinki Bizottság vagy éppen a PDSZ. Most eltávolították az iskolából. Közben a Fidesz frakcióvezetője is reagált a pedagógustüntetéseket szervező „efebofil” férfi botrányára.

Az interneten dicsekedett az LMBTQ-aktivista iskolai dolgozó

„Ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot” – Így panaszkodott az egyik közösségi oldalon az a férfi, akiről a Pesti Srácok írta meg, hogy egy budapesti angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskola dolgozója és egyben LMBTQ- aktivista.

A férfi közösségi oldalára feltöltött fotóiból és videóiból az is kiderül, hogy rendszeres résztvevője a tanártüntetéseknek. A majd’ 40 éves férfi az azóta törölt videójában büszkén beszélt kiskorúval folytatott szerelmi kalandjáról, amivel szerinte: nincs semmi probléma.

„Azt is megkaptam, hogy ha büntetőjogilag nem is problémás, de belefér a moralitásomba? Hogy egy közel 40 éves pasi egy 15 évessel kavar? Belefér! Az, hogy neked más a moralitásod, az engem nem tud érdekelni!” – mondta.

Majd a kisfilmben arra is kitér, hogyha valaki mégis feljelentené őt, vagy ahogy ő fogalmaz, rágalmazná, akkor olyan szervezetek fogják képviselni mint a TASZ, a Helsinki Bizottság vagy éppen a PDSZ.

Kocsis Máté: küzdeni fogunk gyermekeink védelméért

„A brüsszeli birodalmi központ eljárás alá vont minket a pedofilellenes törvénycsomagunk miatt. Eközben itthon egy tanár furcsa magyarázattal kísérve vallja be, hogy kiskorúakra hajt, és ezt senki ne merészelje számon kérni rajta, mert őt a TASZ, a Helsinki Bizottság és a PDSZ védi, így hát perelni fog.” – írja Facebook oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté kijelentette: Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért.

A közmédia kereste az érintett iskolát is, ahol közölték: a férfit 3 napja felfüggesztették a munkavégzés alól, vizsgálat van ellene, és amíg az le nem zárul, addig nem mehet be az intézménybe. Az iskola vezetése azt is hozzátette, hogy elítélik a történteket. Sajtóhírek szerint mindeközben a tankerület elbocsátotta a férfit.