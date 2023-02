Egy ország ismeri a munkájukat: A világ legnézettebb sporteseményeiről tudósítanak a magyar közmédia saját nevelésű munkatársai

Helyszíni közvetítések a labdarúgó-vb-ről, a Forma–1-es futamokról, vagy a Bajnokok Ligája-mérkőzésekről – szinte az egész világot bejárhatják azok a sportkommentátorok, riporterek, akiket a magyar közmédia fedezett fel. A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programja a közelmúltban lezárta legújabb sportkommentátori képzését, ahol a végzős hallgatók közül újabb tehetségek kaphatnak lehetőséget az M4 Sport csatornánál.

Dedecsik Ferenc, Ujvári Máté, Varga Péter és Tóth Attila két hónapja még a világ legnagyobb sporteseményén, a katari labdarúgó-világbajnokság helyszínén dolgoztak. Ez volt az első vb-je Varga Péternek és Tóth Attilának is, akik korábban lépésről lépésre haladtak. Az OTP Bank Liga közvetítéseket a Bajnokok Ligája, majd a világbajnokság-mérkőzései követték. Az M4 Sport közvetítései mellett az M1 csatornán, a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sporthíradóban is folyamatosan lehetőséget kapnak azok a tehetséges fiatalok, akiket a közmédia fedez fel.

Ujvári Máté is a magyar közmédiában kezdte karrierjét a labdarúgó-mérkőzések mellett, a Forma–1-es közvetítéseknek is köszönhetően Bahreintől, Miamiig rengeteg helyről tudósított és közvetített. Volt lehetősége interjút készíti Zlatan Ibrahimovicsal, Kevin de Bruynével és az F1-es mezőny szinte összes pilótájával. Mára a világ legfontosabb sporteseményein vesz részt riporterként, vagy kommentátorként, a jövő csütörtöki Európa-liga csúcsrangadót az FC Barcelona – Manchester United találkozót is ő közvetíti a helyszínről.

A közmédia sportkommentátori képzését elvégző hallgatók a mentoraik útmutatásai alapján próbaközvetítéseken is megmérethették magukat. A képzés résztvevői Magyarországon egyedülálló oktatás keretében az M4 Sport világszínvonalú technológiával felszerelt stúdiójában hazánk legismertebb szakembereitől tanulhatták meg a sporttelevíziózás alapjait. Az ország legnézettebb sportcsatornájának munkatársai – Mohay Bence, Varga Ákos, Vásárhelyi Tamás, Ujvári Máté – segítették a tehetségeket. Teljesítményüket a mentorok mellett oktatók – Petrovics-Mérei Andrea, Hajdú B. István és Székely Dávid – is figyelték és értékelték.

A képzést végül 13 fő végezte el, akik nemrég az okleveleiket is átvették az M4 Sport csatornaigazgatójától, Székely Dávidtól.

A közmédiánál nemcsak a sport iránt elhivatott tehetségeknek biztosítanak tanulási lehetőséget, a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programja más területekre is keres ambiciózus fiatalokat, akik életpályájukat egy professzionális médiaszakmai szervezetnél képzelik el.