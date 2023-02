NMHH-konferencia – Főtitkár: Modern, proaktív média- és hírközlési hatóság kell

Modern, proaktívan cselekvő, ismert és elismert média- és hírközlési hatóságra van szükség – jelentette ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főtitkára csütörtökön Budapesten.

Szalontainé Czettisch Barbara a szervezet Szabadság és biztonság a digitalizálódó világban – Stratégia 2023–2026 című szakmai rendezvényén azt mondta, új stratégiájuk megfogalmazza, hogy modern és erős szervezeti háttérrel, infrastruktúrával rendelkező, professzionális munkaerőt foglalkoztató, alkalmazkodóképes hatóságnak kell lenniük.

Megjegyezte, hogy a technológia egyre összetettebb, a fogyasztási szokások átalakulnak. Ebben a változó környezetben kell megalkotniuk a szerepüket.

Közölte, hogy 2021 decembere óta több lépcsőben szervezetfejlesztést hajtottak végre.

A működést támogató egységek egy „ernyő” alatt összpontosultak, az újonnan létrehozott főtitkárság alá kerültek. Az elnök közvetlen irányítása alatt pedig létrejött az online platformok főosztály és a gyermekvédelmi főosztály.

A főtitkár elmondta: fenntartható, energiatudatos, hatékony munkavégzést elősegítő környezetet akarnak biztosítani a foglalkoztatottaknak. A technológiai újításokat beépítik a hatósági eszköztárba. Egy új épületben mérőlabort és szerverközpontot hoznak majd létre – tette hozzá.

Fontosnak nevezte a modern informatikai hátteret. Úgy vélekedett, hogy meg kell újítani az adatstratégiát, tudatosan elérhetővé kell tenni a hatóság adatvagyonának egyes elemeit a szakmai célközönségnek.

A professzionális munkaerőhöz szükséges a magas szintű tudás, a fiatalok bevonása és megtartása, továbbá a megfelelő juttatási rendszer is – sorolta a főtitkár. Meg kell erősíteni az utánpótlást – hangsúlyozta.

Szalontainé Czettisch Barbara szerint növelni kell a hatóság láthatóságát és társadalmi szerepvállalását. Ehhez digitális tudásközpontként kell megjelenni, valamint fontos a Médiatanács munkájának láthatóbbá tétele is. Az NMHH-nak professzionális szervezetnek kell lennie, hatékony munkakultúrával és szakmailag kikezdhetetlen tevékenységgel – mondta a főtitkár.

Kajzinger Ervin nemzetközi igazgató kijelentette: intenzív munka folyik azért, hogy a magyar érdekeket is be tudják csatornázni az uniós döntéshozatalba. Az európai hatóságok közti együttműködés a médiára, a postára és a hírközlésre is kiterjed – fűzte hozzá.

Az államok versenyeznek a szabályozási megoldásokban, ez azonban „barátságos verseny” – fogalmazott. Megjegyezte: szükséges az információk cseréje, ezért fontos a nemzetközi tevékenységük.

Magyarország az EU-ban először implementálta az európai hírközlési kódexet – közölte Kajzinger Ervin. A nemzetközi igazgató azt mondta, azért fontos a globális együttműködés, mert sok olyan terület van a hírközlésben, amelyről globális szinten hoznak döntést.

A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa az NMHH 2023 és 2026 közötti stratégiai küldetését, céltérképét és cselekvési tervét, egyúttal reflektáljon az új nemzetközi állami, piaci és társadalmi kihívásokra. A konferenciát a biztonságos internet napja alkalmából hirdették meg.