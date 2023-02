Presser Gábor hatalmas meglepetést szerzett a Duna műsorvezetőjének

Rókusfalvy Lili, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője óriási magyarzene-rajongó, kislány kora óta Presser Gábor a kedvenc zeneszerzője. Az LGT legendás alapító tagjával a Petőfi Zenei Díjátadó alkalmával az öltözőben futott össze, így végre személyesen is találkozhatott az előadóművésszel.

A Petőfi Zenei Díjátadó idén rendhagyó formában jelenik meg: egy életmű gála keretében Adamis Annát ünnepelik a magyar zenei élet kiválóságai. A hazai zenei szféra meghatározó szereplője számtalan Omega- és LGT-sláger dalszövegének szerzője, de Ruttkai Évának, Kovács Katinak, Zalatnay Saroltának és Varga Miklósnak is írt dalokat. Szövegírója az első magyar rockmusicalnek is: az idén 50 éves Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról a mai napig a Vígszínház történetének egyik legsikeresebb darabja.

A Petőfi Zenei Díjátadó 2023-as Életműdíjasát február 18-án, szombat este köszöntik különleges műsorral. A Duna show-jában népszerű művészek adják elő az ünnepelt dalait, meglepetésként pedig a Locomotiv GT tagjai is fellépnek: Karácsony János, Solti János és Presser Gábor hosszú évek után most először látható egy tévéműsorban.

A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongorista, énekes, a Vígszínház zenei vezetője, Presser Gábor az öltözőbe tartva meglepő kérést kapott. A Duna közkedvelt műsorvezetője, Rókusfalvy Lili szólította meg, aki kezében Presser Gábor önéletrajzi könyvét szorongatva kérte, hogy dedikálja neki a kötetet. Az előadóművész a rá jellemző széles mosollyal teljesítette a kérést, amivel valóra váltotta a képernyős régi álmát.

„Ma is kívülről tudom az LGT-slágereket, kislányként nagyon vártam, hogy egy nap majd élőben is meghallgathassam őket. 2016-ban, Somló Tamás halála után a zenekar bejelentette, hogy nem lép fel többé, ám szerencsére Solti és Karácsony János, valamint Presser Gábor továbbra is alkotnak. Különleges alkalom, hogy idén a Petőfi Zenei Díjátadón láthatjuk mindhárom köztünk járó legendát. Elterveztem, hogy gyerekkori ikonomat a gálaműsor szünetében az öltözőbe menet megvárom, és kérek tőle egy aláírást. Nemcsak a zenéjük, hanem ez az élmény is visszarepített a gyermekkoromba” – mesélte Rókusfalvy Lili, akinek Presser Gáborral való első találkozását fotó is megörökítette.

Petőfi Zenei Díjátadó | Adamis Anna életmű gála – február 18-án, 19:35-től a Dunán!

Kiemelt kép: Rókusfalvy Lili és Presser Gábor (Fotó: MTVA/Csöndör_Kinga)