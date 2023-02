Jó hír a nyugdíjasoknak! Már elkezdték kézbesíteni a dupla nyugdíjat, pénteken érkezik az utalás

Mától kézbesítik a postások a megemelt februári és 13. havi nyugdíjakat. Azoknak, akik bankszámlán kapják a pénzt, pénteken utalnak. Az intézkedés csaknem két és fél millió embert érint, az államkincstár ebben a hónapban összesen 935 milliárd forintot utal a jogosultaknak.

Egy 208 ezer forintos átlagnyugdíj esetén most 416 ezer forintot fizetnek ki. A nyugdíjak 2010 óta mintegy 92 százalékkal emelkedtek, az átlagnyugdíj összege pedig több mint a duplájára nőtt – hangzott el az M1 Híradójában.

A budapesti Zentai Antalnénak az elsők között kézbesítette a Magyar Posta a 13. havi nyugdíját. „Én örülök annak, hogy a nyugdíjasokat így felkarolták. Mert végül is mi nagyon sokat dolgoztunk” – érvelt Zentai Antalné. Az idős nő az M1-nek arról is beszélt, hogy mihez kezd a dupla összeggel.

„A kapott pénzemmel szeretném az unokákat megajándékozni, és utána, mivel hatvan éve itt lakunk, a nyílászárókat – hogy szépen fejezzem ki magam – ki kéne cserélni” – sorolta a terveit a nyugdíjas.

A tavalyihoz hasonlóan idén is – a szokásos februári ellátás mellett – plusz egy teljes havi nyugdíj összege érkezik meg mintegy kétmillió-négyszázezer nyugdíjashoz. A szerdai postai kézbesítés megkezdése után pénteken azok is megkapják nyugdíjukat, akiknek bankszámlára érkezik a járandóságuk.

„A 13. havi nyugdíj egy átlagos nyugdíjban részesülő számára 208 ezer forintot jelent. Tehát most egy átlagos nyugdíjas 416 ezer forintnyi ellátást kap, hiszen a kéthavi nyugdíj együtt érkezik meg”

– részletezte Farkas András nyugdíjszakértő.

„Most írtam alá azt a kormányrendeletet, amellyel január 1-től 15 százalékkal emeljük a nyugdíjakat Magyarországon”

– jelentette be tavaly év végén a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly decemberben a közösségi oldalán jelentette be: 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak január elsejétől, így a most kifizetett 13. havi ellátás az emelést is tartalmazza, az államkincstár így ebben a hónapban összesen 935 milliárd forintot utal a jogosultaknak.

Javult a nyugdíjak vásárlóereje

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint 2010 óta a nyugdíjak vásárlóereje 20 százalékkal javult, köszönhetően annak, hogy ez idő alatt a kormány megduplázta az időseknek járó összeget. A nyugdíjak 2010 óta mintegy 92 százalékkal emelkedtek, az átlagnyugdíj összege pedig több mint a duplájára nőtt. Az átlagnyugdíj összege a 2010. évi 97 ezer forintról 2023-ra 208 200 forintra nőtt.

A 13. havi nyugdíjat 2009-ben törölték el. A döntést még a Gyurcsány-kormány hozta meg, majd a Bajnai Gordon által vezetett kabinet idején hajtották végre. Az elvett juttatás visszaépítéséről 2020-ban döntött az Orbán Viktor vezette kormány. Az eredeti terv szerint négy év alatt pótolták volna vissza a kieső összeget, a 2021-es év jó gazdasági teljesítményének is köszönhetően azonban már tavaly a teljes havi összeget kapták kézhez az érintettek.

A kiemelt kép illusztáció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)