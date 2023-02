Bosszúhadjáratba kezdett a Soros-hálózat a guruló dollárok feltárása miatt

A hazánk ellen évek óta zajló brüsszeli támadásokban főszerepet vállaló politikusokkal együtt vett részt Karácsony Gergely egy konferencián a belga fővárosban kedden. A főpolgármester viszont eddig rejtélyes okból már szombaton Brüsszelbe utazott, amiről ő maga tett közzé a Facebook-oldalán egy fotót a vonaton ülve. Azt egyelőre nem tudni, mivel töltött három napot az Európai Unió központjában, mielőtt a keddi jogállamisági konferencián és az azt megelőző reggelin részt vett és fel is szólalt.

A Twitterre feltöltött képek tanúsága szerint az eseményen olyan kipróbált magyarellenes bürokraták társaságát élvezte Karácsony, mint Didier Reynders, az unió igazságügyi biztosa – aki folyamatosan támadja hazánkat a gyermekvédelmi törvény miatt –, valamint Rafal Trzaskowski, Varsó liberális polgármestere.

Yesterday, Mayor @PhilippeClose of Brussels and #Budapest co-hosted the “Cities for the Rule of Law” conference. Attended by mayors of the #PactofFreeCities/EU Comm. @dreynders, it focused on cities’ role in defending democratic principles in an era of growing misuse of power. pic.twitter.com/2A1x0kmUQ8

— Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) February 8, 2023