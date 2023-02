Soha sem találkoztak, mégis barátok voltak: Szkander bég és Hunyadi János

Szkander bégről sokféle hamis legenda él a köztudatban, melyek még a kutatók számára sem tűnnek valóságosnak. A köznyelv úgy beszéli, hogy Szkander bég Albánia vezetője volt, de a középkori Albánia területén több kisebb fejedelmi család is uralkodott a 15. században. Az egységes albán államnak nem voltak történelmi előzményei. Az tény, hogy Szkander bég hosszú ideig a törökökkel szembeni ellenállás vezetője volt, és állandó diplomáciai kapcsolatot tartott fenn az Oszmán Birodalommal, szembenálló nagyhatalmakkal. Az albán ellenállás élén állt huszonöt évig, és ezek az évek voltak az oszmánok elleni harcok legdicsőségesebb korszakai.

Albánia a nápolyi Anjouk fennhatósága alatt volt a XIII. században, de a szerbek cárja Dusán István (Stefan Uros) 1346-ban elfoglalta a területet, majd az egész Macedóniát is az törököktől. Szerb és bizánci császárnak kikiáltotta magát és ő lett az összes szerbek lakta vidék legnagyobb fejedelme. Halála után a szerb és az albán főurak nagy része saját fejedelemséget alapított. Ezek egymással ugyan szemben álltak, de külső támadásokkal szemben azért igyekeztek összefogni. Az előrenyomuló törökök és a velenceiek egyre erőteljesebb támadásai miatt a főurak végül felismerték, hogy nem tudják megvédeni birtokaikat. A velencei hivatalnokok fosztogattak és beleszóltak a városok működésébe is, ezért Albánia nagy része fellázadt (1399) Velence ellen. Először egy janinai főúr, Toma Preljubovics, hívta be az oszmán seregeket, és az albánok nagy része a szultán vazallusává vált. Súlyos ára lett az oszmán szövetségnek, mert a török hadsereg kegyetlenül feldúlta, kifosztotta területeiket és elfoglalták Észak-Albániát.

Szkander bég (Kasztrióta György) apja Gjon Kastrioti, az oszmánok elleni harcok alatt, elfoglalt egy hosszú tengerparti területet, ami fontos kereskedelmi terület is volt. Így rövid idő alatt a térség legbefolyásosabb családjai közé emelkedett és Kruja várát is ekkor szerezte meg. Kétszer is vereséget szenvedett, először 1415-ben az oszmánoktól, és György fiát három testvérével együtt, túszként a szultán udvarába vitték. Kruja vára a 12. század óta áll és az albán nép egyik nemzeti szimbóluma. Szkander bég szülőhelye, később a hadiszállása és több mint huszonöt évig, innen verte vissza az oszmán seregek támadásait. Születését a történetírók 1405-re teszik, de Jakob Fallmerayer német orientalista szerint 1412-ben történt. A szultán udvarában muszlim hitre nevelték át őket, később az oszmán hadseregben elért jelentős sikerei után a szultán is felfigyelt a fiatal Kasztrióta Györgyre. A rátermett ifjú katonát magas posztokra nevezte ki: 1438-ban a szpáhi lovasság élén parancsnok lett, majd krujai szubasi (tiszt), néhány év múlva a dibrai szandzsák (eredetileg egy zászlóaljnyi katonaságot jelentett) élére került.

Hőstettei révén kapta az İskender Bey török nevet, (Nagy Sándor nevéből) és ebből lett később, az albán felkelés élére állva Szkander bég.

Szkander bég, a Hunyadi János vezette hadjárat (1443–1444) során a keresztes sereg ellen küldött csapatok vezetőjeként a niši (november 3.) ütközetben váratlanul hátba támadta a török sereget, majd unokaöccsével és 300 albán lovassal Dibrába vonult vissza. Ezután november 28-án a szultán titoknoka, Reis Efendi (írástudó) segítségével egy szultáni fermánt (a Szultán írásos parancsa) hamisított a krujai helytartó részére, amelyben felszólította a vár átadására. Az albán sereg így zavartalanul bevonult Kruja várába, ami az albán szabadságharc egyik jelképévé is vált. Szkander bég harcai során egyszer sem tudták bevenni a megerősített erődöt az oszmánok.

1444. március elején, az albán főurak katonai szövetséget hoztak létre az oszmán előretörés megállítására. A szövetségnek Szkander bég lett vezetője és főkapitánya. Tapasztalt hadvezérként tudta, hogy egyedül nem érhet el sikereket a terület védelmében, ezért a széthúzó albán főurak között egységet teremtett. Ezt az egységet jelzi, hogy minden főúr évi 200 ezer aranydukátot fizetett be a szövetség kincstárába. Szkander bég létrehozta az egységes albán hadsereget, amely közel 15 ezer főt számlált.

Az úgynevezett krujai fiatalok alkották Szkander bég személyi gárdáját amely az albán hadsereg legfegyelmezettebb és legképzettebb része volt. A hadsereg zöme a gyorsmozgású könnyűlovasság volt, amelynek negyede a szövetséges családok csapataiból került ki. A hadsereg sikerességét az adta, hogy a katonák a saját földjükért, hazájukért harcoltak, és ez a hadsereg volt az, amely 1444 júniusában Ali pasa 25 ezres seregét szétverte Dibra közelében. Ekkortól volt tényleges diplomáciai kapcsolat a Szkander bég vezette Albán Liga és a Magyar Királyság között, amelyben I.Jagelló Ulászló felvetette a két hadsereg egyesülését.

Hunyadi János 1448-ban megindított hadjáratának kulcsfontosságú része volt, az albán hadakkal való seregösszevonás. Ekkor azonban Albánia ellen két jól összehangolt támadás is megindult. Velence 1447-ben indította meg támadásait a terület ellen, s noha az albán tengerpart birtokában hajlandó lett volna a békére, de Szkander bég nem engedett. Velence vérdíjat tűzött ki az albán vezér fejére, és fondorlatos úton ösztönözte a szultánt, hogy ő is indítson támadást az albánok ellen. Murád a serege élén támadt a területre, elfoglalta Svetigradot, s Kruja ostromába is belekezdett, azonban ezt már nem fejezhette be, mert értesülést szerzett a Hunyadi János vezette, félelmetes keresztes had támadásáról.

Szkander bég ezt követően indult az előre meghatározott helyszínre, ahol Hunyadi Jánossal seregeik összevonását tervezték. Az albán hadak jelentős késedelmet szenvedtek a Velencével folytatott háború miatt, másrészt Brankovics György szerb despota (kényúr) is akadályozta az albán hadsereg előretörését és folyamatosan értesítette az oszmánokat az albán seregek mozgásáról. Eközben Murád rátámadt Hunyadi várakozó seregére Kosovo Poljén. Az albán hadak minden akadályt legyűrve a csata helyszínétől mindössze 30 kilométerre voltak, amikor összetalálkoztak az első menekülő magyar seregrészekkel.

Hunyadi János a szerb kényúr Brankovics György fogságába került, és várható volt, hogy Murád végleg leszámoljon Albániával, ami 1449-ben be is következett.1450-ben Murád támadt kétszer is az év folyamán, és az oszmán hadak öt hónapon keresztül ostromolták Kruja várát. Az erősséget Szkander bég vezetésével1500 fős kis védősereg védte, sikeresen. De Albánia területe meggyengült az oszmán hadak pusztításától, és sok főúr inkább Itáliába menekült a kilátástalan harcok elől.

A diplomáciai tevékenység 1448-at követően megszakadt Hunyadi Jánossal, de a két hadvezér együttműködése többször is felvetődött az 1450-es években is. 1456-ban Szkander bég számára tervben volt, hogy segíti Hunyadi Jánost Nándorfehérvár védelmében. 30 ezres sereget ígért, de II. Mehmed szultán kémeitől értesült erről, és seregének egy része rátámadt Szkander bég seregére, hogy semmiképpen se tudja támogatni a Magyar Királyságot. Így az albán területeken folyó harcok jelentős sereget tudtak elvonni Nándorfehérvár falai alól.

1457-ben Szkander bég testvére, Hamza támadt szülőföldjére az oszmánok segítségével. Az oszmánok helytartóként a tartomány élére állították, azonban Szkander bég hadai legyőzték és egy nápolyi börtönbe vetette testvérét. Hunyadi János halálát követően, az albánok már a Magyar Királyságra sem számíthattak. Ezt felismerve Szkander bég Rómában a pápa támogatását kérte, de kérése csak üres szavakra talált.

1467-ben újból megostromolták Kruját, de a szultáni hadsereg ismételten kudarcot vallott két nagy és véres ostromot követően, ezért a szultán dühében a tengerpartig felperzselte Albániát. Az albánok földje romokban hevert. Szkander bég 24 évvel az első találkozót követően ismét tanácskozást hívtak össze, de tüdőgyulladásban megbetegedett és 1468. január 17-én, 62 éves korában meghalt. Szkander bég neve halálát követően fogalommá lett, miként hőstettei is. 1477-ben az oszmánok sikerrel bevették Kruját, azt az erődítményt, amelyet miután 1443-ban Szkander bég csellel visszafoglalt, élete során rengeteg ostromot kiállva az albán szabadságharc jelképévé vált. Lesh elfoglalásakor II. Mehmed felnyittatta Szkander bég sírját és közszemlére tette ki maradványait.