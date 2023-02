Megérkeztek a Gidránok: Újabb páncélozott harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Újabb páncélozott harcjárműveket kap a Magyar Honvédség, megérkeztek hazánkba a Gidránok. Magyarország a béke mellett köteleződött el, ennek fenntartásához egy komoly erőt felmutató haderőre van szükségünk.

„Újabb bizonyíték, hogy a Magyar Honvédség haderőfejlesztése nem csak szavakban létezik” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a Magyar Honvédség parancsnoka a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban.

Gidrán típusú, támogató feladatú páncélozott jármű. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A parancsnok a felvételen mutatta be azokat a Gidrán páncélozott harckocsikat, amelyek hónapokon belül használatra készen fognak állni az alegységek számára.

2020 decemberében jelentették be, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként háromszáz darab négykerék-meghajtású, páncélozott, többcélú harcjárművet vásárolnak a Magyar Honvédség számára. A Nurol Makina által kifejlesztett és gyártott, már harci tapasztalatokat is gyűjtött Ejder Yalçın többcélú, moduláris járműveket a gyártó a magyar igényeknek megfelelően alakította át, és az első tíz Gidrán 2021. február 8-án és 9-én éjjel gurult be a tatai laktanyába.

A Gidrán egy modern, robbanásvédett külsővel és belső kialakítással, a tapasztalatok szerint jó terepjáró képességgel rendelkező (már amit a 16 tonnás maximális harci terhelés és a négykerék-hajtás lehetővé tesz), sokféle feladatra alkalmazható, páncélozott jármű – számolt be korábban a honvedelem.hu. A 14 tonnás önsúlyú Ejder Yalçın nem éppen apró: 5,8 méteres hosszúsága mellé 2,5 méteres szélesség és 2,5 méteres (torony nélküli) magasság társul. Ez viszont azt is jelenti, hogy repülőgéppel szállítható. A mozgatásáról az orrban elhelyezett hathengeres, 8900 köbcentiméteres, 375 lóerős Cummins turbódízel motor gondoskodik, mely közúton legfeljebb 120 kilométer/órásra gyorsítja fel a járművet. A gyártó adatai szerint – jó útviszonyok mellett – akár 700 kilométer is megtehető egyetlen üzemanyag-feltöltéssel.

Az Ejder Yalçın páncélozott testének a talajtól 40 centiméterre kezdődő, alsó része V alakú kiképzést kapott, így a STANAG 4569 4-es szintnek megfelelő védelmet nyújt a bennülőknek. Természetesen a deszanttér padlózatát és az ülések rögzítését is úgy alakították ki, hogy csökkentsék a jármű alatt történt robbanás hatását. A már említett, nagy hasmagasság miatt a jármű képes 1,1 méter mélységű árkon vagy vízen is áthaladni.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Gidrán típusú, támogató feladatú páncélozott jármű. MTI/Illyés Tibor