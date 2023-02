Hiába cáfolják szakértők az állításaikat, a baloldali politikusok tovább hergelnek a debreceni akkumulátorgyár ellen

Továbbra is folytatja a debreceni akkumulátor gyár elleni hergelést a baloldal. Az LMP szóvivője az M1-en arról beszélt: Magyarországra nem való ilyen gyár és mindent megtesznek ellene. A baloldali politikusok és fizetett aktivisták álhíreit és állításait szakértők már többször cáfolták. Legutóbb a Debreceni Vízmű vezérigazgatója, aki arról beszélt: a teljes debreceni ipari park és a lakosság sem használ annyi vizet naponta, mint a város utánpótlása, ráadásul az új üzem csak tisztított szennyvizet használ és azt is csak hűtésre – hangzott el az M1 Híradójában.

Mindent megtesznek, a debreceni akkumulátor gyár ellen – erről beszélt az LMP szóvivője az M1-en. Gál József azt mondta: szerintük megengedhetetlen, hogy a gyár felépüljön, mert sok vizet és energiát fogyaszt.

„Egy olyan országban, ahol aszályok sújtják minden éveben az országot, és évről évre nagyobbak az aszályok, mi egy nagy vízigénnyel járó technológiás akkumulátor gyárat akarunk idetelepíteni magyar termőföldre” – fogalmazott a politikus.

A baloldal hetek óta össztűz alatt tartja a 9000 munkahelyet teremtő, 3000 milliárd forintos beruházást. Támadja a Mi Hazánk Mozgalom, a Jobbik, a Párbeszéd és Gyurcsány Ferencék is a beruházás ellen keltik a hangulatot.

Álhír, hogy a gyár veszélyezteti Debrecen ivóvízellátását, mert a város napi vízutánpótlása 105 ezer m3, aminek jóval kevesebb mint a fele a napi lakossági felhasználás, és az ipari park összes üzeme is csak 25 ezer köbmétert fogyaszt összesen

– erről a Debreceni Vízmű vezérigazgatója beszélt a Kossuth Rádióban. Gorján Ferenc azt mondta, ráadásul a kínai befektetővel abban is megállapodtak, hogy nem ivóvizet, hanem tisztított szennyvizet használ majd az üzem, és azt is csak hűtésre.

„Nekik az megfelelő, akkor legyen az, hogy ezt a tisztított szennyvizet, amit szürke víznek nevezünk ilyen formán, ezt juttassuk el a gyár területére és ezt használják hűtésre, ne pedig azokat az értékes 8-10 ezer éves vizeket, amiket ivóvízellátásra használunk. Tehát óvjuk, védjük a vízbázisainkat és ha van lehetőség – és a gyárnak ez jó – akkor használjuk inkább a szürkevizet az ivóvíz helyett” – fejtette ki a vezérigazgató.

Már most több száz ellenőrző kúttal, folyamatosan figyelik a víz minőségét Debrecenben, és ha kell, be tudnak avatkozni – erről a Magyar Nemzet írt. A lap kiemeli: emellett a gyáraknak is úgy kell megépülnie, hogy a szigetelés biztosított legyen és ne érintkezhessenek a vízbázissal.

Világszerte óriási verseny folyik az akkumulátor gyárakért, ugyanis ez a környezetbarát közlekedés jövője

– erről Szijjártó Péter beszélt hétfőn. A külügyminiszter kiemelte: akik a Magyarországon felépülő gyárak ellen hergelnek, azok nem a magyar érdekeket szolgálják.

„Akik ma az akkumulátorgyárak és a beszállító vállalataik Magyarországra történő telepítése ellen hergelnek, azok magyarországi munkahelyek tízezreit veszélyeztetik, és azt akarják elérni, hogy ezek a munkahelyek valahol egy másik országban vagy más országokban jöjjenek létre. És akik ma az elektromos akkumulátorgyárak ellen hergelnek, azok súlyosan veszélyeztetik a környezetet, hiszen elektromos akkumulátor nélkül nincsenek elektromos autók, és ha nincsenek elektromos autók, akkor marad a hagyományos közlekedési hajtáslánc” – fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az elektromos autóipar a gazdasági növekedés hosszú távú garanciáját jelenti és évtizedekre biztosítja a gazdaság növekedést, valamint a munkahelyek megvédését.

Kiemelt kép: Barcsa Lajos alpolgármester, Csen Csün-vej nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató és Kocsik-Marossy Virág ügyvezető igazgató aláírja a CATL vállalat és Debrecen város közötti megállapodást a debreceni Kölcsey Központban 2022. szeptember 5-én (Fotó: MTI/Vajda János)