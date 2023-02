A Szent István csatahajó egyetlen bevetése, egyben az utolsó is volt

A Szent István csatahajó gerincét 1912. január 29-én fektették le. A vízre bocsátás időpontjául 1914. január 17-ét tűzték ki. A magyar hajógyártás legnagyobb vállalkozásának minden mozzanatát nyomon követte a sajtó, és még híradófelvételek is készültek.

A csatahajó építése nemzeti ügynek számított. A korabeli sajtó egyik cikke így számolt be az eseményekről:

„A Szent István az első nagy csatahajó, mely magyar földön, magyar szakértelemmel, a magyar ipar igénybevételével épült. Reméljük, hogy ez közelebb fogja hozni haditengerészetünket a nemzet szívéhez.”

Horthy Miklós flottaparancsnok vezetésével, a Korfu hadműveletben az Otrantói tengerzár szétzúzása és a Brindisiből kifutó antant haditengerészeti erők megsemmisítése volt a cél.

A Szent István fedélzetén 1916. december 15-én megjelent az új uralkodó IV. Károly, és a következő évben december 12-én, II. Vilmos német császár is.

Horthy admirális még 1917. május 15-én a Novara, a Helgoland és a Saida cirkálókkal áttörte az antant erői által, az Otrantói-szorosban létesített zárat, ezzel biztosítva a német valamint az osztrák-magyar tengeralattjárók, továbbá hajók kijutását a Földközi-tengerre.

1918. június elején Horthy Miklós az osztrák-magyar hajóhad parancsnoka, úgy döntött, hogy az Otrantói-szorosban lévő antant tengerzárat áttöri. Két kötelék indult útnak, az egyik kapitánya a Szent Istvánon Seitz von Treffen sorhajókapitány, a Viribus Unitis zászlóshajón pedig maga Horthy Miklós, a hajóhad parancsnoka volt. A Szent Istvánt testvérhajója, a Tegethoff, a Velebit romboló és hat torpedónaszád kísérte. A hajóraj az adriai Premuda szigetétől 14 csomós (átlagos) sebességgel haladt.

A MAS 21 egyik matróza hajnali 3 óra 15 perckor, a derengő keleti horizonton sötétlő füstoszlopokat látott

1918. június 10-én, hajnalban az adriai Premuda sziget sötét sziluettje fölött, lassan derengeni kezdett a látóhatár. Az Olasz Királyi Haditengerészet (Regia Marina) MAS 15-ös tengeralattjáró-elhárító motorcsónak korvettkapitánya Luigi Rizzo kiadta a parancsot az indulásra. Az előző nap Anconából kifutott két torpedócsónakból álló kis raj az Adriai-tenger partvidékén járőrözött. Luigi Rizzo korvettkapitány még napfelkelte előtt szerette volna elérni a biztonságos nyílt tengert. Csendesen siklott a két MAS, amikor hajnali 3 óra 15 perckor a MAS 21-es egyik matróza, a derengő keleti horizonton sötétlő füstoszlopokra lett figyelmes. A hajnali ködpára takarásába a sebesen haladó motorcsónakok előtt, két hatalmas és félelmetes hadihajó sziluettje bontakozott ki a félhomályban. Luigi Rizzo kapitány azonnal támadást vezényelt és úgy siklottak át a torpedónaszádok között, hogy azok észre sem vették, pedig a két hajó között alig több mint fél kilométer volt a távolság.

Hajnali fél négy volt, amikor Luigi Rizzo kilőtte mindkét torpedóját

Az óriási robbanás után, a Szent Istvánról hatalmas vízoszlop tört fel. A MAS 15 mindkét torpedója a vízvonal alatt öt-hat méterre találta el a csatahajót. A kísérőhajók közül kivált torpedónaszád észrevette az éles fordulatot vett MAS 15-öst, és orrlövegéből tüzet nyitott rá, majd teljes gőzzel, szirénázva üldözni kezdte. A közel 80 km/órás sebességre is képes kis hajók azonban elmenekültek a torpedónaszád elől. A két torpedó átütötte a Szent István két kazánházának falát, és átszakította a kettő közti válaszfalat is. A hajó jobbra dőlt a lékek 5-6 méterrel a vízszint alatt voltak. Heinrich Seitz von Treffen sorhajókapitány azonnal elrendelte a mentést. A léket nem sikerült betömni és a dőlést is csak mérsékelni tudták. Pedig a lövegtornyokat balra fordították és a készenléti lőszert is a vízbe dobálták, de ez sem segített. A réseken megállíthatatlanul ömlött be a víz.

Seitz von Treffen sorhajókapitány azonnal kiadta a parancsot a hajó elhagyására

A Szent István, alig vánszorogva a még működő orrmotorok segítségével megpróbálta elérni a közeli Molat-szigeti öblöt, ahol az majd megfeneklik, és ezzel megmenekül a hadihajó. De a vízbetörés olyan mértékű volt már, hogy a hajó ismét dőlni kezdett, amit már nem tudtak ellensúlyozni. A nap már bevilágította a tengert, amikort 5 óra 58 perckor a Szent István már menthetetlenné vált. Seitz von Treffen sorhajókapitány azonnal kiadta a parancsot a hajó elhagyására. A legénység csak a „Hajót elhagyni!” vezényszó után hagyta el a kazánházat. 1918. június 10-én reggel hat óra öt perckor a Tegetthoff–osztály büszkeségét, a Szent István hadihajót az első és egyetlen bevetésén, elnyelte a hullámsír. Alig több mint két és fél évet állt szolgálatban. Harmincnyolc tiszt és 1056 fős legénység volt a hadihajón, ebből a torpedónaszádok kimentettek 1005 főt, nyolcvankilenc fő hősi halált halt. A hajó néhány perccel hat óra után jobbra dőlve felborult, és lassan a hullámsírba merült. A Szent István csatahajó 1918. június 10. hajnalán beteljesedett végzete eldöntötte az osztrák-magyar hadiflotta legnagyobb és egyben utolsó tengeri hadműveletét.