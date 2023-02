Az amerikai nagykövet korábban Soros szervezeténél is dolgozott

Soros György egyik szervezeténél, az American Civil Liberties Unionnál kezdte jogi pályafutását David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki később számos, a demokrata kormányokhoz, valamint a liberális mainstreamhez kötődő pozíciókban is feltűnt.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman életpályája alapján minden szállal az amerikai baloldalhoz kötődik. Az Obama-korszakban ENSZ-nagykövetként tevékenykedett, magyarországi nagykövetté kinevezése előtt pedig nemzetközi emberi jogi ügyvédként és a Jenner & Block New York-i partnereként dolgozott. A nagyköveti posztra jelölése részeként kötelezően közzétett etikai nyilatkozatából kiderül:

2021-ben több mint 1,73 millió dollár (több mint 600 millió forint) kompenzációt kapott az ügyvédi irodától.

Amint azt a mainstream sajtóból is tudhatjuk, David Pressman emberi jogi ügyvédként is dolgozott korábban. A Jennernél 2020 júniusa óta volt a cég emberi jogi részlegének társelnöke. Az ügyfelei között szerepelt a Princeton Egyetem, a First Republic Bank és az OshkoshCorp. is. De Pressman tagja volt annak az ügyvédcsoportnak is, amely a manhattani szövetségi bíróságon perelt két orosz bankot a 2014-ben Kelet-Ukrajna felett lelőtt Malaysia Airlines járatának tragédiájában meghalt amerikai állampolgár nevében.

A Biden-adminisztráció magyarországi nagykövetének múltja több érdekességet is tartogat. Így például David Pressman és ügyvédi irodája érintett volt a szaúdi rezsim és egykori kémfőnökük között zajló jogi küzdelemben is. Az amerikai oldal a Szaúd-Arábiából elmenekült Saad al-Jabrit képviselte, akinek két felnőttkorú gyermekét bebörtönözték hazájában, hogy ezzel kényszerítsék hazatérésre.

Az ügyben azonban aggódó amerikai külpolitikai nyilatkozatokat leszámítva nem született megnyugtató ítélet. Egyébiránt Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőreként az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségese.

Soros-szervezettől az ENSZ-ig

Pressman már az Obama-kormányzat idején is fontos tisztségeket töltött be. Többek között az Egyesült Államok szenátusa által megerősített különleges politikai ügyekért felelős ENSZ-nagykövet volt, valamint képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

A civil szektorban is megfordult: 2016-tól – a Magyarországot rendszeresen kritizáló – George Clooney színész alapítványában töltött be igazgatói tisztséget, egészen 2020 januárjáig.

Az Origo írása szerint „az új nagykövetről viszonylag nehéz információt szerezni. Az sem kizárható, hogy »megtisztították« az internetet a bizonyítékoktól”. Azonban nem sikerült minden nyomot eltüntetni, ugyanis korábbi egyeteme, a New York-i Egyetem jogi karának oldaláról kiderült, hogy David Pressman korábban egy Soros-szervezetnél dolgozott. Az American Civil Liberties Union (ACLU) chicagói szervezetének munkatársa volt, ahol sokféle ügyet kezelt. A leírás szerint többek között peres ügyeket, nyilvános beszédeket, oktatást és érdekérvényesítést.

Az Origo szerint az ACLU lényegében a magyar TASZ amerikai megfelelője, és ők is bőven kap forrásokat a milliárdos spekuláns Nyílt Társadalom Alapítványok elnevezésű szervezetétől.

Mint írták: „az amerikai demokraták tehát nem mást küldtek a nyakunkra, mint gátlás nélküli Soros-katonát.”

Kiemelt kép: Az Egyesült Államok új nagykövete, David Pressman Budapestre érkezett, hogy átvegye posztját 2022. szeptember 2-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)