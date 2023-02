Hatalmas az érdeklődés a januártól elérhető új családi támogatások iránt

Hetente több ezren érdeklődnek a családoknak járó különféle támogatásokról, közöttük is kiemelten a januártól elérhető 30 év alatti anyák szja-mentességéről, mindezt elsősorban a csalad.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybevételével. A Családbarát Magyarország Központ Ügyfélpontja naprakész és részletes információkkal segíti a családi támogatások megismerését és igénybevételét: az érintettek egyebek mellett családtámogatási kalkulátorral, online személyes konzultációval és e-mailes megkeresés útján tájékozódhatnak. A kormány célja, hogy minden helyzetben megvédje a családok támogatásait, és elősegítse, hogy minél többen élhessenek a világon szinte egyedülálló, többrétű családtámogatási rendszer kedvezményeivel.

A kormány a háború és a szankciók okozta nehéz helyzet ellenére 2023. január 1-jétől tovább bővítette a családtámogatásokat: egyebek mellett 30 éves korukig személyijövedelemadó-mentesség illeti meg az idéntől gyermeket vállaló nőket, valamint mentesülnek a teljes fennálló diákhitel-tartozásuk visszafizetése alól azok a 30 év alatti édesanyák, akik felsőoktatási tanulmányaik alatt, vagy azok befejezését követően két éven belül gyermekáldás elé néznek. Havonta plusz 10 ezer forint családi adókedvezményt vehetnek igénybe a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok, valamint továbbra is elérhető a babaváró kölcsön, a falusi CSOK és az adó-visszatérítési támogatás – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A támogatások iránt hatalmas az érdeklődés: a csalad.hu oldalon elérhető információkat és szolgáltatásokat hetente több ezren veszik igénybe a pontos és részletes tájékozódáshoz. A weboldal Ügyfélpont menüpontja alatt elérhető online megbeszélés során az érdeklődőket felkészült szakemberek segítik eligazodni a támogatási formák rendszerében: naprakész információt nyújtanak a támogatási lehetőségekről, a jogszabályi feltételekről és az ügyintézés folyamatáról is. A 2022 nyarán indult szolgáltatás segítségével az érintettek már közel 300 esetben kaptak tájékoztatást online beszélgetés keretében, az elmúlt évben pedig 1400 alkalommal adtak e-mailben felvilágosítást az Ügyfélpont munkatársai.

Az érdeklődők ugyancsak a csalad.hu oldalon használhatják a Családtámogatási Kalkulátort is, amellyel személyre szabott kalkulációt végezhetnek a támogatási formákról. A kalkulátor nemcsak számításra alkalmas, hanem annak vizsgálatára is, hogy az érdeklődő jogosult-e adott típusú támogatásra. A kalkulátor is kiegészült az új támogatási formákkal, így az érintettek pontos tájékoztatást kaphatnak az összes – korábban bevezetett, valamint az újonnan elérhető – támogatásról is. A mintegy két éve elindított Családtámogatási Kalkulátorral a családok már csaknem 205 ezer esetben végeztek részletes jogosultsági vizsgálatot és a támogatás mértékére vonatkozó számítást a több mint harminc támogatási forma kapcsán.

Emellett az érdeklődők rendelkezésére állnak a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok családtámogatási ügyfélszolgálatai és a kormányablakok, valamint hívhatják a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatát, ahol – ahogyan eddig is – tájékoztatást kaphatnak az egyes családi támogatások részleteiről.