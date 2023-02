Csaknem ötszáz boltban razziázott a fogyasztóvédelem

Öt boltból négyben nem tartják be az élelmiszerárstopra vonatkozó szabályokat – ez derült ki a fogyasztóvédelem friss ellenőrzéséből. Csaknem 500 üzetben jártak az ellenőrök, az esetek többségében áruhiányt tapasztaltak vagy jelölési hiányosságokat találtak. 370 kereskedő ellen indult eljárás, akár százmillió forintos bírságra is számíthatnak.

Roskadoznak a pultok az M1 Híradójában bemutatott budapesti élelmiszerüzletben. Van bőven az árstopos termékekből is. Ezek a legkelendőbbek.

A jogszabály előírja a kereskedők számára, hogy pontosan mekkora mennyiséget kell az árstopos termékekből a polcokra tenni.

„A jogszabály előírja azt is, hogy a bázisidőszakhoz képest dupla akkora mennyiséget kell biztosítanunk a vásárolóknak, szerencsére azt tudom mondani, hogy nincsenek már igazából beszállítási problémák” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Az M1 Híradója egy vidéki kisboltot is bemutatott, ahol hónapok óta kint vannak már az árstopos termékekről szóló plakátok. Merthogy ez is szabály. Sokan azonban nem tartják be: nemcsak a készletük, a tájékoztatásuk is hiányos. Ezeket az üzleteket büntette a fogyasztóvédelmi hatóság. Csaknem ötszáz boltban razziáztak, amelyeknek a négyötöde szabálytalankodott. Ők pénzbüntetést kaptak.

„Ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírság kiszabására van lehetősége a fogyasztóvédelmi hatóságnak, ismételt jogsértés esetén a bírság összege az előzőleg kiszabott bírságösszeg legalább kétszerese, így akár az eljárások lezárultával több száz millió forintnyi bírság kiszabására számíthatnak a vállalkozások” – mondta Kupeczki Nóra, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: a kormány az árstoppokkal a brüsszeli szankciók okozta inflációtól védi a magyar embereket.

„A kormány intézkedésének az a lényege, hogy rögzített és alacsonyabb áron tudjanak az alapvető élelmiszerek eljutni a magyar családok asztalára, márpedig semmilyen kiskaput, semmilyen mozgásteret nem engedünk a boltoknak ebben a kérdésben” – mondta Szentkirályi Alexandra.

Az árstoprazziák folytatódnak: hamarosan újabb ellenőrzésekre számíthatnak a kereskedők.