Ritkán esik meg egy szívbeteggel, hogy orvosa egy szívritmus-szabályozó beültetése, vagy a gyógyszerek felírása mellett Gershwint zongorázik neki a kórház karácsonyi ünnepségén. Veress Gábor Széchenyi-díjjal kitüntetett kardiológus azonban egy ilyen szakember. Nem adta fel gyerekkori hobbiját, a zenélést, és másik szenvedélyéhez, a sporthoz is hű maradt. Munkáját szívvel-lélekkel végzi, miközben életmódjával is példát mutat betegeinek.

Gyermekkora óta orvos szeretett volna lenni, példaképe édesapja volt, aki szintén ezt a hivatást választotta. Iskolásként zenélni tanult, és futballozni is szeretett, az orvosi pálya mellett pedig hobbijaként mindkét tevékenységet megtartotta. Egy-egy szakmai előadás végén még most is leül a zongorához meglepetésként, derült ki a Kossuth Rádió Nagyok című portréműsorának vendégéről, Veress Gáborról, a Batthyány-Strattmann László-díjjal és Széchenyi-díjjal kitüntetett kardiológus, egyetemi tanárról, aki a balatonfüredi Állami Szívkórház főigazgatója. Irányítása alatt vált szanatóriumból komplex kardiológiai központtá az intézmény az utóbbi évtizedekben.

A műsorban sokat mesélt gyermekkoráról, családjáról és szakmai fejlődéséről, amelyben szerepet játszott, hogy a tengerentúlon is tanult. Állást kaphatott volna külföldön, ám nem akart végleg elköltözni. „Soha nem fordult meg a fejemben, hogy kint maradjak, egyrészt a családom miatt, másrészt, mert azért tanultam, hogy a magyar embereket gyógyítsam. Ez mindig előttem volt, és ezért aztán haza is tértem”.

Nemcsak a korábban említett zenei érdeklődés, de a sport is szerves része maradt életének – igaz, a focilabdát teniszre cserélte -, úgy érzi, a sport nagyon sokat segített akaratereje kialakításában és fenntartásában. „Győztes alkat voltam a futballmeccseken és a teniszben is. Engem az nem boldogít, hogy csak kimegyek és ütögetek, ha fölmentem a pályára, akkor mindig győzni akartam” – mondta, hangsúlyozva azt is, hogy a mozgás szakterületén is mennyire fontos. „A mozgásterápia sarokköve a kardiológiai rehabilitációnak, ám az nem elég, ha a viziten az orvos azt mondja a betegnek, hogy hagyja abba a dohányzást, vagy fogyjon le. Profi szakembereknek kell elmondani egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, néha pszichológus bevonásával is, hogy milyen nagy jelentősége van az életmódváltásnak. Komoly csapatmunka, hogy a betegeket rávegyük erre” – mutatta be a balatonfüredi intézményben folyó munkát.

Úgy gondolja, fontos, hogy akaratereje és hite az orvosnak is legyen. „A megfelelő képzettség és tudás mellett fontos, hogy higgyen a gyógyulásban. Ezt más néven pozitív gondolkozásnak hívjuk, ami segít például a rehabilitációban, és abban, hogy az életmódváltást elfogadtassuk a betegekkel. Tehát egy orvosnak a hitéhez energiája, akarata és ideje is kell legyen, hogy ezeket a beteg is átvehesse” – fejtette ki Veress Gábor, aki mindent szívvel-lélekkel csinál az életében, legyen az sport, hivatás vagy zene. Fontosnak tartja ugyanis, hogy az ember tehetségéhez és tudásához képest teljes erőbedobással végezze feladatait.

A teljes beszélgetés a Médiaklikken újrahallgatható!

