Vera Jourová kellemetlen levelet kapott Varga Judittól

Tájékoztatást kért Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Bizottságtól arról, hogy a testület együttműködött-e az Action for Democracy nevű, a magyar baloldalt támogató NGO-val. A szervezet segítségével ugyanis több mint hárommilliárd forintnyi dollár érkezett a baloldalhoz a tavalyi választási kampányban.

Korányi Dávid, Karácsony Gergely egykori tanácsadója a Magyar Nemzet információi szerint közpénzen utazgatott Washingtonba. A főtanácsadó hivatalos külföldi útjait összesítő dokumentum szerint 2020 januárja és 2022 februárja között került sor azokra a látogatásokra, amelyet az adófizetők álltak.

Az elszámolt, hivatalos külföldi utazások összesen mintegy 1,6 millió forintba kerültek.

Korányi Dávid tavaly februárban részt vett a müncheni biztonsági konferencián is. Az amerikai kampánypénzek kulcsfigurája tolmácsolt Karácsony Gergelynek egy panelbeszélgetésen. A Magyar Nemzet ennek kapcsán arról is írt, hogy közvetlenül a baloldalnak szánt első utalás előtt Korányi Dávid Soros György fiával is találkozhatott Münchenben. Pár nappal később, 2022. február 24-én meg is történt az első utalás a Korányi-féle Action for Democracy részéről Magyarországra – teszi hozzá a szerző.

A kormány most azt tisztázná, kinek volt köze a baloldalhoz guruló mintegy négymilliárd forintnyi dollárhoz. Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy levelet írt Vera Jourová uniós biztosnak, az Európai Bizottság alelnökének.

Vera Jourová, az Európai Bizottságnak az értékek és átláthatóság ügyében illetékes alelnöke az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, interszexuális és queer) csoportok jogegyenlőségére irányuló bizottsági stratégiát ismertető brüsszeli sajtóértekezleten 2020. november 12-én.MTI/EPA/AFP pool/John Thys

Varga Judit ebben úgy fogalmaz: az elmúlt hónapokban kiderült, hogy jelentős mennyiségű külföldi – az Európai Unión kívülről származó – támogatást kapott az egyesült ellenzék az Action for Democracy nevű szervezettől.

Az igazságügyi miniszer szerint e támogatások célja a választások befolyásolása volt.

Úgy látja, az embereknek ellenőrzött információval kell rendelkezniük a demokratikus választási folyamataikra gyakorolt bármilyen külső befolyásról. A brüsszeli korrupció árnyékában az ügy különös figyelmet igényel az EU részéről.

Varga Judit ezért a kormány nevében az Európai Bizottságtól kért tájékoztatást arról, hogy az együttműködött-e bármilyen programban az Action for Democracy nevű szervezettel. A miniszter azt is kérte az Európai Bizottságtól: tekintse kockázati tényezőnek az EU-n kívülről származó, a tagállami választások befolyásolására irányuló támogatásokat.

Márki-Zay Péter, hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje, mellette Szabó Tímea, Schmuck Erzsébet, Kunhalmi Ágnes, Iványi Gábor, Donáth Anna, Jakab Péter az Egységben Magyarországért nagygyűlésén Budapesten, a Műegyetem rakparton 2022. március 15-én. Kunhalmi Ágnes mögött Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, mögötte takarásban Karácsony Gergely főpolgármester. MTI/Szigetváry Zsolt

A baloldalnak nem áll érdekében tisztáznia a helyzetet – mondta Erdélyi Rezső Krisztián a Kossuth Rádióban. A Nézőpont Intézet vezető elemzője szerint ezzel lerántanák a leplet a „fedősztoriról”: „Ez alapjaiban döntené meg azt a mítoszt, amit egyébként az Action for Democracy, Korányi Dávid, mint a szervezet egyik vezetője, és még jó nehányan próbálnak felépíteni, mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon, ami arról szól, hogy ők valójában nem kampányt finanszíroztak, nem pártoknak, hanem szemléletváltó kampányokra és a magyar demokrácia fejlesztésére adtak pénzt”.

Kapcsolódó tartalom

Az elemző szerint ez nyilvánvalóan nem igaz, hiszen egy olyan szervezetnek, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttattak pénzt, aminek a vezetője az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje volt.

„Úgy nem lehet egy kampányt folytatni ellenzéki oldalról, hogy a pártok vezetőinek fogalmuk sincs, hogy milyen pénzből folyik”

– tette hozzá Erdélyi Rezső Krisztián.