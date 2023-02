Panyi Miklós: A civil szervezetek közösséget alkotnak

A civil szervezetek igazi közösséget alkotnak, a társadalom élő szövetét, védőhálót nyújtanak a bajban és nemzeti identitásunk nélkülözhetetlen szereplői is – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára az Értékteremtő Közösségekért Díjak pénteki átadásán, Budapesten.

Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarországon, amikor szabadon élhettek, virágzottak a közösségek, a kommunizmus egyik legrombolóbb tevékenysége ezeknek a szétverése volt. A rendszerváltozás után aztán megnyílt a lehetőség, hogy az emberek ismét hasznos ügyek köré szerveződjenek – folytatta Panyi Miklós, hozzáfűzve, a közösségek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be nagy ügyek felkarolásában is, amelyeknél az állam nem kellő hatékonysággal tud fellépni.

Ezért fontos, hogy ezek a közösségek az egész Kárpát-medencében sokasodjanak – jelentette ki az államtitkár. Leszögezte: a Miniszterelnökség azért dolgozik, hogy minden támogatást megadjon nekik.

Felértékelte jelentőségüket a koronavírus-járvány is, amely megtanította, hogy az emberi kapcsolatok, a szolidaritás, a nehéz helyzetben élők támogatása közösségi élmény, igazi érték – fogalmazott Panyi Miklós.

Felidézte azt is, hogy az orosz-ukrán háború kitörését követően az egész társadalom egy emberként mozdult meg, az összefogást a több mint egymillió menekült is megtapasztalhatta, s ez a munka még nem ért véget. Az államtitkár közölte: amikor díjat adunk át, mércét is megjelölünk.

Az egyik idei díjazottról, Kálmán Vilmos Istvánnéról, a helyi szépkorúakat tömörítő Újkazinci Baráti Kör létrehozójáról az államtitkár azt mondta, fáradhatatlan lendület és kreativitás jellemzi a helyi közösség életének megújításáért. A baráti körről szólva pedig úgy fogalmazott, Magyarország legkreatívabb start-upjaival is felvennék a versenyt.

Az idei díjazott civil szervezet a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért. Panyi Miklós úgy méltatta az alapítványt: fontos ügyön dolgoznak, hogy megkönnyítsék a cukorbeteg gyerekek és családjaik életét. A diabétesz hazánkban népbetegség, a Szurikáta önkéntesei pedig meg tudják szólítani a szakembereket, eljutnak az óvodákba és iskolákba, és segítik a zökkenőmentes beilleszkedést – fejtette ki az államtitkár.

A díjat az alapítvány nevében Kocsisné Gál Csilla, az alapítvány kuratóriumi elnöke vette át.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, különösen fontos a díjazottak közösségteremtő munkája a mostani nehéz időkben. A díjazottak kapcsán kijelentette: a Magyarországon több mint egymillió embert érintő cukorbetegség kiemelt figyelmet kap a kormánytól, mint ahogy a nyugdíjasok irányában is elkötelezett a kormány, miként a „valódi” civil szervezetek felé is, a szféra támogatása több mint három és félszeresére nőtt 2010 óta.

Az Értékteremtő Közösségekért Díj évente egy természetes személynek és egy civil szervezetnek adományozható. Javaslatot a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet. A beérkező javaslatokat a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja, és tesz javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az adományozásra.

Ez alkalommal 32 civil szervezet és húsz természetes személy kapott jelölést.