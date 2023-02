Baloldali jobbegyenes: Kunhalmi Ágnes nekiment a DK-nak

Szokatlanul kemény hangnemben bírálta Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a Demokratikus Koalíciót az átigazolások miatt, miután kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc pártja két újabb szocialista politikust csábított át a saját oldalára.

Szokatlanul kemény hangnemben ment neki a Demokratikus Koalíciónak (DK) Kunhalmi Ágnes, miután szerdán kiderült, számos szocialista politikust követően Horváth Attila, Szombathely MSZP-s alpolgármestere és Kopcsándi József, Szombathely MSZP-s önkormányzati képviselője is a Gyurcsány-pártban folytatja a karrierjét – adta hírül a Magyar Nemzet.

Amikor még nagy volt a barátság és együtt menetelt Kunhalmi Ágnes és Gyurcsány Ferenc pártja (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Az ellenzéki pártok többsége nem csinál abból politikát, hogy ki lép be vagy ki az egyes pártokból, nem úgy, mint a DK”

– jelentette ki a Spirit FM Aktuál című műsorában a szocialisták társelnöke az MSZP-s átigazolások kapcsán. Szerinte azért baj, ha ezzel van elfoglalva az ellenzék legnagyobb pártja, mert ebből nem lesz új Magyarország, de még új ellenzéki politizálás sem.

„Nem lehet feláldozni a következő választásokat öncélúan egyetlen pártnak az oltárán”

– jegyezte meg. Arról, hogy ellenzéki, köztük legnagyobb számban pedig MSZP-s politikusok léptek át a DK-ba, Kunhalmi úgy fogalmazott, hogy ők nem önkéntesen mennek ide vagy oda.

Sok polgármester jelzi a nyomásgyakorlást – mondta. Arra a kérdésre, hogy a DK zsarolja-e a polgármestereket, úgy reagált: ő csak azt mondja, amit a polgármesterek jeleztek neki.

Arra a felvetésre, hogy Gyurcsány Ferenccel vagy Dobrev Klárával beszél-e minderről, az MSZP társelnöke azt mondta: korábban megtette ezt, ám próbálkozása falra hányt borsónak bizonyult. Kemény a helyzet – jelentette ki Kunhalmi Ágnes.

A Magyar Nemzet szerette volna megtudni a szombathelyi MSZP elnökétől, hogy miként értékeli Horváth Attila és Kopcsándi József átlépését a DK-ba, azonban Bokányi Adrienn nem reagált a megkeresésre.

Vélhetően a Gyurcsány-pártba történő sorozatos átigazolások hatására az MSZP mindeközben elkezdett kampányolni még megmaradt polgármesterei, önkormányzati képviselői mellett. Ennek keretében Kunhalmi Ágnes tegnap személyesen látogatott el Pécsre, ahol a szocialisták helyi vezetőivel közösen biztosították Péterffy Attila polgármestert arról, hogy őt támogatják a 2024-es önkormányzati választásokon.

Kampányba kezdett az MSZP másik társelnöke, Komjáthi Imre is, aki az ATV-ben méltatta a párt szerinte markánsan baloldali értékrendet képviselő politikusait. Példaként hozta Nemény András szombathelyi polgármestert, aki a Covid-válság idején az elsők között különített el segélyalapot a munkájukat elvesztők számára; Őrsi Gergelyt, Budapest II. kerületének szocialista polgármesterét, akinek a baloldali intézkedéseinek „mindenki a csodájára járhatott”; és Grőber Attila pápai önkormányzati képviselőt, aki erős értékrendjével is bizonyította azt, hogy polgármesterként is biztosan meg fogja állni a helyét.

Komjáthi végül ugyancsak odaszúrt egyet az újabb előválasztást ellenző Gyurcsány Ferencéknek, mondván, ne a pártközpontokból mondják meg, hogy kinek és milyen konstellációban kell indulni.