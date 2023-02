Korszerűsítik és bővítik a Búzavirág tagóvodát Kiskunlacházán

Teljeskörűen felújítják és tornaszobával bővítik a kiskunlacházi Búzavirág tagóvodát – közölte a település önkormányzata az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az épületet két ütemben bővítik. Az elsőben új melegítőkonyha és kazánhelyiség létesül, ennek a kivitelezése belügyminisztériumi forrásból történik, és a megvalósítása már elkezdődött.

Az uniós támogatásból megvalósuló második ütemben korszerűsítik az épület energetikai rendszerét, átrendezik a belső tereket és térkapcsolatokat, akadálymentesítik az épületet, valamint megújul a tetőszerkezet is.

Megépül a tornaszoba és annak működéséhez szükséges helyiségek, az épületre napelemes rendszert telepítenek, emellett rendezik az udvart is: modern játszóudvart, madárbarát kertet és dombágyásokat alakítanak ki, továbbá megújul a teljes zöldfelület is. Kerékpártároló is épül 20 férőhellyel.

A teljes projekt a kormány és az Európai Unió támogatásával valósul meg, a második ütem a Széchenyi Terv Plusz programban 370,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

