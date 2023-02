A félidején túl van a zalaegerszegi városépítő program

A tervezett beruházásoknak több mint fele megvalósult már Zalaegerszegen, a mintegy 15 milliárd forintból elindított Kovács Károly Városépítő Programban – mondta el a város polgármestere csütörtökön.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) a program újabb elemének, a Budai völgy utcában elvégzett útrekonstrukciós munkák helyszínén beszélt arról, hogy az arányos városfejlesztést szem előtt tartva indult el 2021-ben a városépítő program.

Ennek figyelembe vételével Zalaegerszeg minden településrészén megvalósulnak út-, járda- vagy parkolóépítések, illetve felújítások, összesen 91 helyszínen. A városvezető az MTI kérdésére hozzátette: a fejlesztési program 2024 végéig tart, a tervezett beruházásoknak már több mint a fele megvalósult.

Szilasi Gábor, az érintett településrész önkormányzati képviselője kifejtette:

a Budai völgy utcában a gyorshajtók, a vízelvezetéssel kapcsolatos problémák és a szűk úttest miatt érkezett a legtöbb jelzés az itt élőktől, ezért korábban már fekvőrendőrt helyeztek el egy részen.

A több mint 35 millió forintból megvalósult rekonstrukciós beruházás során több helyen is új aszfaltburkolatot kapott az utca, egyes részeken kiemelt szegéllyel vezetik le a lezúduló csapadékot, illetve rövidebb támfalat is kellett emiatt építeni, de több helyen kitérőket is kialakítottak, hogy az egymással szemben közlekedő járművek elférjenek.