Már lehet nevezni a Balaton-átevezésre

Elindult a nevezés a balatoni nyár legnagyobb vízi futamára, a Hervis Balaton-átevezésre. Az első 800 jelentkező extra kedvezményt kap.

A július 15-i esemény hivatalos oldalán, a balatonatevezes.hu-n szerdán reggel 9 órakor megnyílt a nevezési felület, amelyen mostantól bárki hivatalos résztvevőjévé válhat az ország egyik legnépszerűbb szabadidős vízisporteseményének.

„A résztvevők számát illetően az elmúlt években folyamatosan emelkedő tendenciát mutattunk, olyannyira, hogy 2021-re kinőttük Fonyódot, és a jóval nagyobb létszámkapacitással bíró Zamárdiba költöztünk át. Tavaly rekordot jelentő, mintegy 4500 nevezés érkezett, bízunk abban, hogy idén sikerül ezt túlszárnyalni, és az időjárás is kegyeibe fogad minket”

– idézte a szervezők hírlevele Vida Gergely főszervezőt.

A helyszín ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand lesz. Az átevezés távja 8 kilométer, a résztvevők kajakkal, kenuval, SUP-pal, vagy akár sárkányhajóval is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalat. Mindeközben a parton is számos kiegészítő, színvonalas program várja a benevezetteket elkísérő rokonokat, barátokat, szurkolókat.

Az első 800 nevező nevezési díja a felnőttek esetében 9000 forint, a 14 év alattiaknak pedig 7000 forint lesz, továbbá megkapják az esemény hivatalos pólóját, és a táv végén a befutóérmet is.

A Hervis Balaton-átevezés idén része lesz az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokságot felvezető Hétköznapi Hős elnevezésű eseménysorozatnak is. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményére az átevezésen résztvevők 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a jegyeket.

Kiemelt képünk: MTI/Varga György