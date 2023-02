Guruló dollárok – Korányi Dávid találkozhatott Soros György fiával

Közvetlenül azelőtt találkozhatott Soros György fia és Korányi Dávid, hogy a baloldalhoz megérkezett az első dollárutalás Amerikából, számolt be a Magyar Nemzet. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a spekuláns fia és az amerikai kampánypénzek kulcsfigurája, Karácsony Gergely főtanácsadója is jelen volt tavaly a müncheni biztonsági konferencián, amelyen egyébként részt vett a főpolgámester is. A Fidesz szerint Karácsony Gergelynek végre el kell mondania, hogy valójában ki áll a négymilliárd forintos támogatás mögött – hangzott el az M1 híradójában.

A Müncheni Biztonsági Konferencián vett részt tavaly februárban Karácsony Gergely. Az angol nyelvű társalgásban akkori főtanácsadója, Korányi Dávid segített a főpolgármesternek. Az amerikai kampánypénzek kulcsfigurája tolmácsolt Karácsony Gergelynek. Kapcsolódó tartalom A nagy találkozás? – Soros fia és Korányi Dávid az első utalás előtt találkozhatott Néhány nappal az Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt egy helyen tartózkodott Alex Sorossal, a milliárdos spekuláns Soros György fiával a dollárbaloldal intézője, Korányi Dávid. Korányi Dávid annak az NGO-nak, az Action for Democracy-nak az ügyvezető elnöke, amelyen keresztül a baloldalhoz gurultak az amerikai dollárok. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egy hete nyilvánosságra került jelentése alapján összesen több, mint 4 milliárd forint érkezett Amerikából és Svájcból is. A Magyar Nemzet kiderítette, hogy közvetlenül a baloldalnak szánt első utalás előtt Korányi Dávid találkozhatott Soros György fiával a Müncheni konferencián. A Soros-hálózat trónörökösével egyeztethettek Karácsonyék A milliárdos tőzsdespekuláns fia is a konferencia úgynevezett tanácsadó csapatának a tagja volt. Bár Alex Soros éppen Karácsony Gergellyel és Korányival nem készített nyilvános fotót, mégis nehezen elképzelhető, hogy Korányi háromnapos müncheni tartózkodása alatt elkerülték volna egymást – veti fel a szerző, aki egyúttal felhívta arra is a figyelmet, hogy érdemes a dátumokra is kitérni: Korányi 2022. február 18–20. között tartózkodott Münchenben, ahol azokban a napokban konferenciázott a Soros-hálózat trónörököse is. Majd néhány nappal később, 2022. február 24-én meg is történt az első utalás a Korányi-féle Action for Democracy részéről Magyarországra – áll a cikkben. „Számos jel mutat arra, hogy a guruló dollárok mögött nem mikro adományok állnak, ahogy azt korábban állították, hanem a Soros-hálózat ” – hangsúlyozta Hollik István az esetre reagáló videójában. Brutális beavatkozási kísérlet „A dollárbaloldal továbbra is hallgatásba burkolózik a 4 milliárdos külföldi támogatásról, a kép viszont egyre inkább tisztul, és egyre több jel mutat arra, hogy a teljes támogatás mögött Soros György hálózata áll” – jelentette ki Hollik István videó üzenetében. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: mivel az egész pénzszerzést Korányi Dávid, Karácsony Gergely főtanácsadója bonyolította, ezért a főpolgármesternek végre el kell mondania, hogy valójában ki áll a négymilliárd forintos támogatás mögött. „Főpolgármester Úr legyen szíves válaszolni ezekre a kérdésekre és ebben az esetben ne meneküljön az ott sem voltam, nem tudok semmit, vagy éppen akkor elbóbiskoltam hazugságokba, hiszen nyilvánvalóan a saját főtanácsadója, Korányi Dávid tájékoztatta ennek az ügynek a részleteiről” – mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István az ügyet az elmúlt 30 év legdurvább, legbrutálisabb külföldi befolyásolási kísérletének nevezte, és kiállt amellett, hogy a magyar embereknek joguk van tudni a válaszokat.