A Civilek napja – fontos minden jószándékú civil kezdeményezés!

A Civilek napja arra is felhívja a figyelmet, hogy ha egy társadalomban nem működik kellő számú és valóban aktív civil szervezet, akkor az önkormányzatokra, a társdalom minden területét átfogó intézményekre sokkal több feladat és felelősség hárul.

Az utóbbi évtizedek társadalmi folyamatainak egyik legfontosabb eredménye a civil szerveződések létrejötte volt. Az élet minden területén szerepet vállalnak, a környezetvédelemtől kezdve, az egészségügyön át, a kiszolgáltatott rétegek segítésén keresztül. Egy jól működő civil szervezet nagyon fontos kereke a társadalomnak, hiszen hatással van a társadalmi folyamatok működésére és a pozitív szemléletváltozás beindításában is szerepet játszanak számos társadalmi csoport tekintetében.

Az a közvélekedés, és nagyon jó, hogy ez így épült be a köztudatba, hogy akkor működik igazán jól egy társadalom, ha annak működésében aktívan részt vesznek civil szervezetek is.

A civil szervezetek autonóm módon működnek és alulról szerveződnek. Ám mindenképp együtt működnek a helyi önkormányzatokkal, hiszen így tudnak segítséget nyújtani a társadalmi problémák kezelésében, megoldásában, a közügyek formálásában.

Aligha van olyan területe az életnek, ahol a civilek ne lennének jelen munkájukkal, amellyel színesebbé és élhetőbbé teszik a lakóközösségek mindennapjait.

Jómagam több civil egyesület, szervezet alapítója is vagyok. Számomra ez igazi kreatív munka, csupa olyan dolgot tudok szervezni, amiket szeretek, amik hasznosak a társadalom számára. Nem elhanyagolható, hogy hasonló gondolkodású, másokért tenni akaró, csupa szív emberekkel tudunk együtt dolgozni

Miért csinálom ezt? A kreativitásra való vágyakozás hozott erre az útra. Előtte 13 évig önkormányzati képviselő voltam, – nem nagyon volt mozgásterem, kalitkában éreztem magam. A civil szférával kinyílt előttem az ajtó, a világ és tudtam szárnyalni.

Ez a terület is tartogat azonban nehézségeket, hiszen ha belekezdünk valamibe, ha jó cél érdekében létrehozunk valamit, azért hatalmas felelősséggel tartozunk. Azt irányítani, működtetni kell és ahhoz pénz szükségeltetik. Így a legnehezebb az állandó anyagi bizonytalanság és a pénzszerzés, valamint, hogy egy állandóan változó környezetben kell maximálisan teljesíteni. 5 gyerek mellett embert próbáló feladat, ami 0-24 órás készenlétet igényel. Nem is munka, inkább hivatás. Néha úgy érzem, könnyebb lenne valami egyszerűbb munka, például felszolgálni egy étteremben.

Akad más nehézség is ebben a munkában. A mai XXI. században, a digitális világban azt hihetnénk, hogy könnyű világos üzeneteket eljuttatni az emberekhez. Pedig csak a technikai része adott ehhez, de attól még nem biztos, hogy célba talál az, amiről beszélek, ami fontos, ami arra késztené az embereket, hogy a saját életükben egyik vagy másik területen legyen változás. Igaz ez a civil világra is, de igyekszem a saját példáimon keresztül rávenni az embereket akár az életmódváltásra, akár a környezettudatosságra, vagy éppen megosztom másokkal a gyermeknevelés apró fortélyait. Azokat, amik nálam működnek. Fontos, hogy ne legyünk erőszakosak, és inkább mintákon keresztül mutassuk be a fenti dolgok pozitív hozadékait.

Nagyon sok energiát fektetek abba, hogy a civil szervezetek munkája hatékony és látható is legyen. Az elmúlt években megszámlálhatatlanul sok programon bizonyítottuk, hogy egy-egy civil összefogás, ha hegyeket nem is képes megmozgatni, de mindenképp jó irányba viszi az emberek életét. És ez a legfontosabb szempont: a hétköznapi emberek mindennapjainak szebbé tétele. Egészségük megőrzése, családjuk jólétének erősítése, a családtagok egészséges fejlődése, egészségük megőrzése. Lakókörnyezetük szebbé tétele.

Ezeknek a civil szervezeteknek az alapítása során fontos szempont volt, hogy munkánk, célkitűzéseink hatékonyan reflektáljanak a közvetlen, valamint a teljes társadalom által megélt hiányokra. Arra törekszünk, hogy a szervezetek működése pozitív irányba mozdítsa el a társadalmat, az életet. Akár a Ficsak, akár a Mindennapok Női szemmel, akár a Zöld Követ Egyesület, esetleg a közvetlen lakókörnyezetemben létrehozott, a helyi problémákra fókuszáló szervezetekkel való kapcsolódásra és a közös munkára tekintek, azt a tapasztalatot szűrhetem le, hogy jó irányba haladunk, hiszen célkitűzéseinknek megfelelő módon tudunk olyan programokat, eseményeket létrehozni, amelyek segítségével ezek szépen megvalósulnak.

Munkám egyik fontos pillére a más civil szervezetekkel való együttműködés így szinte minden aktivitást úgy szervezünk, hogy bevonunk más szervezeteket. Tettük ezt, hogy élő példát hozzak a tavalyi adventi gyűjtés. Hiszen régóta dédelgetett álmom vált valóra azzal, hogy a civil szféra összefogásával 2016-ban először, majd 2022-ben már hetedik alkalommal szervezhettük meg a Családszervezetek Adventi Jótékonysági adománygyűjtését. Az elmúlt alkalommal például a Szent Mihály Gyermek Otthon javára gyűjtöttünk közösen és próbáltuk megmenteni az ott élő árva gyerekek karácsonyát. Hatalmas öröm számunkra, hogy minden évben számos hazai családszervezet csatlakozik hozzánk. Hasonlóak az ügyek, melyekért küzdünk nap, mint nap, ki-ki a maga területén, de, ha összefogunk, „egységben az erő” alapon, akkor lehet csak látni igazán, milyen erők is rejlenek valójában ebben a társadalmi szegmensben.

A családokért dolgozni, vagy azért, hogy a nők hallatni tudják a hangjukat a világban, a környezet megóvásáért, esetleg az egészséges életért, a mozgás kultúrájának megteremtéséért tenni, – számomra felemelő, meg nem unható feladat.