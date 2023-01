Rajtaütöttek a kiskunlacházi kábítószer-hálózaton

Egy névből kiindulva göngyölítettek fel egy nagyszabású kábítószeres ügyet a Pest vármegyei rendőrök Kiskunlacházán, ahol több száz tőből álló ültetvényt, több kilónyi marihuánát, tetemes mennyiségű kokaint, amfetamint és az azok eladásából származó több mint tízmillió forintot találtak. A négy gyanúsított azóta rácsok mögött van, egyelőre egyikük sem tett vallomást.

A Pest vármegyei felderítők tavaly nyáron kezdtek el dolgozni egy férfi ügyén, akiről akkor még csak annyit tudtak, hogy kábítószerrel kereskedik.

2023. január 24-én végül több helyszínen egyszerre csaptak le a rendőrök a Terrorelhárítási Központtal közösen, miután kiderült, hogy egy egész kábítószer-hálózat szorgos tevékenységéről van szó.

A banda tagjai hamarosan rács mögé kerülhetnek, mivel az év kezdete óta a rendőrségnek már négy neve volt és azt is tudták, hogy pontosan mivel foglalkoztak: marihuánaültetvényük volt Kiskunlacházán, de a paletta gyorsan bővült, megjelent az amfetamin és kokain is.

V. József Viktort és L. Zsoltot Kiskunlacházán kapták el, ők a marihuánaültetvényt tartották fenn, a növények gondozásával H. Zoltánt bízták meg.

A képre kattintva galéria nyílik.

A rendőrök náluk közel ötszáz tő marihuánát találtak, de a helyszínen csak H. Zoltánt tudták elfogni, V. József Viktort és L. Zsoltot budafoki otthonukban buktatták le.

Előbbitől 2600 euró (több mint egymillió forint) és 1335 dollár (közel 480 ezer forint) került elő, utóbbinál viszont 13 millió forintot találtak, ami azért igazán érdekes, mert egyiküknek sincs bejelentett munkahelye.

Kapcsolódó tartalom

Mindhárom férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, vallomást azonban egyikük sem tett.

Az akció kiterjedt Sz. Richárdra is, aki V. József Viktortól vette a kokaint és az amfetamint is, amiket végül Ráckevén és környékén terített. Őt is otthonában kapták el, kábítószert is bőven találtak nála, vallomást viszont ő sem tett.

Forrás: Police.hu

Kiemelt kép forrása: MTI/Mihádák Zoltán