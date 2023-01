Orbán Viktor: Azerbajdzsán egész Európa számára stratégiailag fontos országgá vált

Stratégiai partnerségi szintre emelte együttműködését Magyarország és Azerbajdzsán – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután hétfőn Budapesten tárgyalt Ilham Aliyev azeri elnökkel. A kormányfő úgy fogalmazott: Azerbajdzsán egész Európa számára stratégiailag is fontos ország lett. A két ország között több fontos megállapodás is született, az egyik szerint 2027-ig megduplázzák az Azerbajdzsánból Európába érkező földgáz mennyiségét.

Összesen hét megállapodást írtak alá a magyar és az azeri kormány képviselői hétfőn a Karmelita kolostorban, volt köztük földgázzal kapcsolatos együttműködés, illetve migrációs, űrkutatási és mezőgazdasági témájú is. A megállapodások egyike a két ország közötti kiemelt stratégiai partnerséget rögzíti. „Az eddigi stratégiai együttműködésünket egy fokozattal feljebb, a kiemelt stratégiai együttműködés státuszába emeltük” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő az aláírások után az Azerbajdzsán elnökével közös sajtónyilatkozatában arról beszélt: azért emelték az együttműködés szintjét, mert mindkét ország jól látja, hogy nemcsak Európa, hanem az Európával kapcsolatban lévő térségek is a veszélyek korába léptek. A Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra válaszként adott brüsszeli szankciók egy sajátos veszélyhelyzetet is előidéztek Magyarország számára. Ez pedig az európai energiaellátás biztonságának sérülékenysége. Ez a körülmény rakétasebességgel értékelte fel Azerbajdzsánt. Nekünk Azerbajdzsán eddig is a barátunk volt, de most egész Európa számára egy stratégiailag fontos országgá vált – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: egy nemrég megkötött uniós megállapodás szerint 2027-ig megduplázzák az Azerbajdzsánból Európába érkező földgáz mennyiségét, és aláírtak egy másik megállapodást is, amellyel elektromos áramot szállítanak majd az unió területére. A miniszterelnök hozzátette: mind a földgáz, mind a villamos energia, amely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon keresztül halad, ezért hazánk ennek az új helyzetnek is a nyertese lesz. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Egy fokozattal feljebb emeltük az együttműködés szintjét Azerbajdzsánnal A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Ilham Aliyev azeri elnököt. Ilham Aliyev azeri elnök arról beszélt, hogy jelenleg mindenhol az energiabiztonság a legfontosabb prioritás. Azerbajdzsánnak bőven van energiája, hogy az európai igényeket a következő száz évben megbízható szállítóként kielégítsék. „Közös nyilatkozatot tettünk egy stratégiai partnerség létrehozásáról, mert ez csak megerősíti ezt a pertnerséget, hiszen ez már a második ilyen dokumentum, ami jól mutatja, hogy Azerbajdzsán és Magyarország barátok és stratégiai partnerei egymásnak” – fogalmazott az azeri elnök. Ilham Aliyevet hétfőn reggel Novák Katalin köztársasági elnök katonai tiszteletadás mellett fogadta a Kossuth téren, majd a Sándor-palotában tartottak megbeszélést. A magyar államfő úgy fogalmazott: az orosz–ukrán háború okozta gazdasági és energetikai válságban felértékelődnek az olyan stratégiai partnerek, mint Azerbajdzsán, amellyel kiválóak a kétoldalú kapcsolataink. Ilham Aliyev is méltatta a magyar–azeri kapcsolatokat, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben szorosabbá válhatnak a két ország közötti energetikai együttműködések. A tárgyalásokat követően az azeri államfő hivatalos látogatásra hívta meg Novák Katalin köztársasági elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt.