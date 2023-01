Nemzetközi harc zajlik az akkumlátorgyárakért, a világ vezető nagyhatalmai szerint is ez a jövő

Nemzetközi harc zajlik az akkumulátorgyárakért szerte a világban – mondta a Kossuth Rádiónak Lánczi Tamás. A politológus kifejtette: az elektromobilitás terjedésével egyre több akkumulátorra lesz szükség, így gazdasági lépéselőnybe kerülhetnek azok az országok, ahol működnek ilyen gyárak. A kormány úgy számol, hogy a debreceni gyár beindulásával, az évtized végére Magyarország dobogós helyre kerülhet az európai országok között az akkumulátor gyártás területén.

Ha elkészül a debreceni akkumlátorgyár, csúcstechnológiával, biztonságos zárt rendszerben állítanak majd elő lítium akkumlátorokat, amelyek elektromos járművekbe kerülnek. Ez lesz a világ vezető akkumlátorgyártójának legújabb üzeme, Magyarország történetének pedig legnagyobb beruházása.

A kínai CATL 3 ezer milliárd forintból építi fel a Debrecen melletti több mint 200 hektáros területen.

A fejlesztéssel 9 ezer új munkahelyet hoznak létre.

A cég és a város vezetői tavaly szeptemberben állapodtak meg. A zöldmezős beruházásra egy hosszú két és féléves tárgyalássorozat után került pont. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a fejlesztésért nagy nemzetközi verseny folyt.

„A valaha volt legnagyobb beruházás, sőt az eddig Magyarországon valaha volt 7 legnagyobb beruházással egyenlő nagyságú. Ez Európában a valaha volt legnagyobb elektromos akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházás, sőt ha azt nézem, akkor Európában az elmúlt 10 évben az öt legnagyobb zöldmezős beruházás közé tartozik függetlenül az iparágaktól” – mondta Szijjártó Péter.

A kínai vállalat a németországi Thüringiában nyitotta meg első európai gyárát, amely teljesen megegyezik a debrecenivel. A zöldpárti környezetvédelmi miniszter szerint ez jelentős előrelépés a fenntartható mobilitáshoz.

A világ vezető nagyhatalmai is úgy vélik, hogy ez a jövő.

Az Egyesült Államokban két év alatt 15 akkumlátorgyár építését jelentették be, és Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban is működnek ilyen üzemek. Európa legnagyobb akkumlátorgyára pedig Lengyelországban található, de Csehország, Románia is tervez hasonlót.

Stratégiai előnybe kerülnek a jövőben az akkumulátorgyárakkal rendelkező országok – erről Lánczi Tamás politológus beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2035-től a belsőégésű motorok gyártása befejeződik Európában, akkortól csak elektromos autót helyeznek majd üzembe.

„Óriási igény lesz az akkumlátorra. Aki akkumlátorgyárral rendelkezik, aki akkumlátort tud nagy mennyiségben gyártani és ezzel el tudja látni a saját piacát, meg Európát, azé a jövő, stratégiai helyzetbe kerül. Én azt gondolom, hogy külföldön nagyon sokaknak csípi a szemét, hogy Magyarország most már nem az első ilyen beruházást hozza el, történt már ilyen, itt vannak a legmodernebb, legfejlettebb akkumlátorgyárak” – fogalmazott Lánczi Tamás.

Hazánkban eddig 17 településen jelentek meg zömében ázsiai akkumulátorgyártók. Összesen 20 cég több mint 2800 milliárd forintot fektetett be, ehhez mintegy 300 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak.

Gödön a Samsung épít akkumlátorgyárat. A vállalat három fejlesztést is bejelentett, csaknem 800 milliárd forint értékben. És gőzerővel folyik a munka a Fejér vármegyei Iváncsánál is, ahol ugyancsak koreai, az SK Innovation a beruházó, amely két komáromi gyára után most újabbat épít hazánkban.

2030-ra a harmadik helyen lehetünk az európai akkumulátor gyártásában

– ezt már a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mondta közösségi oldalára feltöltött videójában. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a debreceni beruházás óriási előnyökkel jár.

„Ha a tervezett beruházások megvalósulnak, 10 milliós országként is képesek lehetünk arra, hogy 2030-ra a 3. helyen legyünk akkumlátorgyártásban. Ez sok ezer új munkahelyet jelent és fontos hídfőállásokat a jövő iparágában. A debreceni CATL-beruházás ennek a tervnek a része” – fogalmazott az államtitkár.

A gyár várhatóan 2025-ben kezdheti meg a termelést.

