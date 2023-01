„Ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt, hogy környezetpusztító Debrecenben?”

Nemzetközi harc zajlik az akkumulátor gyárakért szerte a világban – mondta a Kossuth Rádiónak nyilatkozva Lánczi Tamás. A politológus kifejtette: Ez a jövő technológiája. Az elektromobilitás terjedésével egyre több akkumulátorra lesz szükség, ez pedig hatalmas gazdasági fellendülést hozhat azoknak az országoknak, amelyek a legnagyobb gyártókat magukhoz tudják csábítani. Ebbe a harcba szállt bele a magyar baloldal, csakhogy nem Magyarország érdekei mellett – erről már Dömötör Csaba államtitkár beszélt, aki rámutatott: miközben Németországban baloldali és zöld politikusok is támogatták egy hatalmas akkumulátorgyár megépítését, a magyar baloldal támadja a tervezett debreceni beruházást.

Az M1 Híradó riportjában mutatta be, hogyan fog kinézni a debreceni akkumulátorgyár, ha elkészül. Csúcstechnológiával, biztonságos zárt rendszerben állítanak majd elő elektromos járművekhez szükséges akkumulátorokat, amelyeket európai autógyártóknak, többek között az ugyancsak Debrecenben épülő BMW-nek szállítanak.

Ez lenne a világ vezető akkumulátor gyártójának legújabb üzeme, Magyarország történetének pedig legnagyobb beruházása. A kínai CATL 3 ezer milliárd forintos fejlesztésével 9 ezer új munkahelyet hozna létre.

A baloldal azonban hadjáratot indított az akkumulátorgyár megépítése ellen. Gyurcsány Ferencék, a Momentum, a Párbeszéd, a Jobbik, az MSZP és az LMP politikusai azt állítják, hogy a beruházás környezetszennyező és veszélyes az emberekre.

A hergelő kampányba a liberális média is beszállt. A 444.hu arról írt, hogy a beruházással több gond is van – még a környezetvédelmi problémák számbavétele előtt is. A cikk szerint nem is biztos, hogy a jövő autóit akkumulátorok hajtják majd.

Összehangolt támadást indított a baloldal

– állítja videójában a Megafon munkatársa, aki szerint a beruházásról szóló közmeghallgatáson fizetett tüntetők uszítottak. Bohár Dániel úgy fogalmaz: a dollárbaloldal és a dollármédia minden erejével a magyar érdekek ellen dolgozik. Az a céljuk, hogy ne valósuljanak meg nagy értékű beruházások hazánkban.

„A dollárbaloldal, ahogy mindig ők most is a külföldi megrendelők érdekeit teljesítik. Azért fúrnak egy magyar beruházást, hogy azt vigyék egy mások országba, mert őket ezért fizetik külföldről” – mondta Bohár Dániel.

Stratégiai előnybe kerülnek a jövőben az akkumulátorgyárakkal rendelkező országok

– erről Lánczi Tamás politológus beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2035-től a belsőégésű motorok gyártása befejeződik Európában, akkortól csak e-autót helyeznek majd üzembe, vagyis óriási igény lesz akkumulátorokra.

„Elindult egy harc, hogy ezeket az akkumulátorgyárakat lehetőség szerint ne Magyarországon építsék föl. Látható, hogy Németországban nagyon keményen lobbiznak azért, hogy ezek a MO-n megvalósuló beruházások inkább Németországban épüljenek föl, és azt gondolom, hogy ezt majd meg kell vizsgálni, hogy ezeknek az ellenzéki pártoknak a tevékenysége az hogyan függ össze ezzel a német gazdasági törekvéssel” – mondta.

2030-ra a harmadik helyen lehetünk az európai akkumulátor gyártásban

– ezt pedig már a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mondta közösségi oldalára feltöltött videójában. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a debreceni beruházás több ezer munkahelyet teremt, és fontos hídfőállásokat jelent a jövő iparágában. Az államtitkár kiemelte: ugyanez a vállalat ugyanilyen gyárat épített a németországi Türingiában ott a zöldpárti környezetvédelmi miniszter kifejezetten az ilyen típusú beruházások mellett érvelt.

„Ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt, hogy környezetpusztító Debrecenben? Tényleg, egyre inkább itt látjuk magunk előtt az otromba lólábat. Nem az a bajuk, hogy akkumulátorgyár épül, hanem az hogy Magyarországon. A hazai baloldal meg szépen csatlakozik ehhez a kampányhoz. Ennél már tényleg csak az lenne durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldről. Mondjuk dollárban” – mondta.

Nem a debreceni az egyetlen olyan fejlesztés, amelyet támad a baloldal. Nyíregyházán akkumulátor takaró lemezeket gyártanának, de a Momentum ott is hergel a beruházás ellen.