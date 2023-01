Már a kezdetektől több millió forintos adományokkal számolt a dollárbaloldal amerikai pénzelője

Magyar Nemzet: Már a megalakulása előtt százmilliókat utalt át a baloldalnak az Action for Democracy

Már a hivatalos cégbejegyzése előtt százmilliókat utalt a baloldalnak a guruló dollárok ügyében elhíresült Action for Democracy nevű szervezet. Egyebek mellett ez is kiderült abból a jelentésből, amit tegnap hozott nyilvánosságra az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. Az iratból fény derült arra is, hogy a korábban tudottnál több pénz, összesen négymilliárd forintnyi külföldi támogatást kapott a baloldal a végül sikertelen kormányváltási kampányára.