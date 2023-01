Vesztegetési vádak az Eötvös József gimnázium ellen: akár nyolc évet is kaphatnak az érintettek

Az Eötvös József Gimnáziummal kapcsolatos vesztegetési ügyben akár nyolc év börtönt is kaphatnak az érintettek – számolt be több hírportál. Az elitgimnázium korrupciós botrányát ugyanis már a rendőrség is vizsgálja. A Metropol azt írja: az Eötvös-gimnázium több diákja is azt állítja, hogy az iskolában évek óta beszédtéma a megvesztegetés, a nemrég kiszivárgott hangfelvétel szerintük lavinát indíthat el.