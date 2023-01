MNB: csak szigorú törvényi keretek közt változtathatják a számladíjakat a bankok

Az MNB kiemelt figyelmet fordít a hitelintézetek számladíj-módosításaira, és jogsértés esetén azonnal intézkedik – figyelmeztetett csütörtöki közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azzal összefüggésben, hogy január végéig valamennyi lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelet tájékoztatja bankja a tavalyi bankszámla- és kártyaköltségeiről.

A jegybank az ügyféltudatosságot erősítő kampányt is indított a bankszámlákkal kapcsolatos takarékoskodási lehetőségek, illetve az egyszerűsített bank(számla)váltás bemutatására.

Kifejtették, január 31-ig valamennyi hazai banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfél megkapja egyéni, éves díjkimutatását bankjától. A jogszabály alapján minden banknál azonos formátumú díjkimutatás a számlavezetési díj mellett külön-külön sorokban összegezi a különböző fizetések (pl. utalások, beszedések), bankkártyás műveletek, folyószámlahitel (ha van) és egyéb szolgáltatások összesített terheit is. Bemutatja, hogy az ügyfél hány tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi díja, illetve, hogy ezek közül mennyi műveletért kellett ténylegesen fizetni.

A kapott díjkimutatás alapján az ügyfelek más hitelintézetekéivel is összehasonlíthatják saját számlaszolgáltatásaik költségeit. Ebben segít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújult ingyenes Bankszámlaválasztó programja is, amelyik az adott fogyasztó tényleges számlahasználati szokásai alapján a havi és az éves becsült költséget is kiszámítja.

A hitelintézetek kizárólag szigorú jogszabályi feltételek betartásával módosíthatják a bankszámla- vagy kártyaköltségeiket. Erre csak olyan ok, egyértelműen meghatározott körülmény alapján kerülhet sor, amelyik az ügyféllel kötött számlaszerződéskor a bank általános szerződési feltételeiben/üzletszabályzatában már szerepelt. A költségek változásáról az ügyfeleket legalább 2 hónappal korábban tájékoztatni kell, megnevezve az oklistában szereplő, az emelést megalapozó indokot. Új díjat ennek nem lehet bevezetni és nem szabad megváltoztatni a meglévő díj számítási módját sem – hangsúlyozza az MNB.

A bankoknak az ügyfeleket arról is értesíteniük kell, hogy ha a költségemelést nem fogadják el, ingyenesen megszüntethetik számla- és egyéb kiegészítő szerződéseiket. A módosítás csak lehetőség: a korábbi években számos bank nem hárította át az infláció okozta költségváltozásokat ügyfeleire – hívták fel a figyelmet.

Az MNB a tavaszi átárazási időszakban kiemelten figyeli a hitelintézetek költségmódosításait. Ha jogsértést – például az oklistában nem szereplő indokkal vagy a számítási mód megváltoztatásával járó díjemelést, az ügyfelek hiányos tájékoztatását, vagy annak elmaradását – tapasztalná, intézkedést hoz az ügyfelek érdekeinek védelmére.

Az MNB kiemelte: a jegybank Ön tudja, mennyi az annyi? – Spóroljon a bankszámláján! címmel pénzügyi fogyasztóvédelmi edukációs kampányt is indított az ügyfelek tudatos számlahasználatának támogatására. Honlapján, kisfilmjében és szóróanyagaiban mutatja be, hogy tudatos számlaválasztással, a számlaterhek rendszeres időközönkénti áttekintésével és a fölösleges, az ügyfél által nem használt szolgáltatások megszüntetésével akár évi több tízezer forint takarítható meg.

Az MNB arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az ügyfél jelenlegi bankszámlájához képest kedvezőbb számlaterméket talál egy másik piaci szereplőnél, kezdeményezheti az egyszerűsített bankváltást. Ennek során mindössze új bankjánál kell megadnia korábbi bankszámlaadatait, és az új számlavezető gondoskodik beszedési megbízásainak, egyéb szolgáltatásainak áthozataláról, mégpedig legfeljebb 13 munkanap alatt.

