Másfél milliárd forintos korszerűsítési program kezdődik a táncművészeti egyetemen

Versenyképességi fordulat történt a magyar felsőoktatásban, olyan kiválóságaink vannak, mint a Magyar Táncművészeti Egyetem, amely képzési szerkezetével Európa élvonalában van – mondta Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár csütörtökön, az intézményben kezdődő csaknem másfél milliárd forintos fejlesztés bejelentésekor Budapesten.

Az államtitkár hangsúlyozta: az egyetem célja, hogy Európa legjobbja legyen, a kormány feladata pedig az, hogy ehhez minden segítséget megadjon, ezért az uniós forrást megelőlegezte. „Jó ma magyar egyetemistának lenni, elitligás egyetemeink vannak és számos ösztöndíj áll rendelkezésre” – fogalmazott Hankó Balázs.

Kitért arra is, hogy nemzetközi szinten jegyzett folyóiratokban 26 százalékos publikációs előrelépés történt magyar részről, a táncművészeti egyetem pedig maga is elindított egy ilyen, nemzetközileg jegyzett folyóiratot, eközben hallgatóik a nemzetközi versenyeken is nagyon jól szerepelnek. Idén novemberben az intézmény megrendezi a Budapest Balett Grand Prix-t, amellyel „idehozza a nemzetközi elitet” – jegyezte meg az államtitkár.

Fodorné Molnár Márta rektor arról beszélt, hogy a tánc komoly fizikai megterhelést is jelent, ezért „nagyon nem mindegy, milyen körülményeket biztosítunk”. A most felújítandó épületben tizenkét balett-terem van, amelyek „százszázalékos kihasználtsággal működnek egész nap”, ebből is látható, mennyire fontos ez a projekt – tette hozzá a rektor. Kijelentette: a korszerűsített épület „méltó lesz a magas színvonalú képzéshez”.

Kiss János kuratóriumi elnök azt mondta, intézményük tizenhét hónapja modellváltó egyetem, a kuratóriumban négy Kossuth-díjas művész is van, „a szakma megkapta az egyetemét”. „Nagyra törő céljaink vannak, Európa meghatározó egyeteme kívánunk lenni öt éven belül, az a dolgunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg a fiataloknak” – szögezte le Kiss János.

Gáspár Emese rektorhelyettes arról beszélt, minden hallgatót és oktatót érint a fejlesztés, amely során elvégzik a nyílászárók cseréjét, lamellás árnyékolást, valamint hőszivattyús fűtő- és napcellás hűtőrendszert alakítanak ki.

A tájékoztató szerint a Széchenyi Terv Plusz Operatív Program keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem által elnyert 1 milliárd 497 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás keretében végzik el a gyakorlati oktatást és képzést segítő C épület energetikai és gépészeti korszerűsítését. A projekt 2026 áprilisában zárul.