Korrupciós vádak lengik körül az Eötvös József Gimnáziumot

Félmillió forintnyi vesztegetési pénz kell ahhoz, hogy azok a diákok is felvételt nyerjenek az Eötvös József Gimnáziumba, akiknek nem sikerült az írásbeli felvételi vizsgájuk – derül ki egy nyilvánosságra hozott hangfelvételből. A korrupciós botrányba keveredett igazgató, Moss László hallgatásba menekült. Ismert: a budapesti gimnázium az élen jár a tanártüntetésekben.

Egy került hangfelvételen az hallható, hogy egy édesapa beszélget az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével. A párbeszédben többször felbukkan az iskola igazgatójának, Moss Lászlónak a neve is. A felvétel alapján egy édesapa gyermeke a felvételin nem érte el a megfelelő pontszámot, de félmillió forintért mégis bekerülhet a neves gimnáziumba. Sajtóhírek szerint a hatóságok is vizsgálódnak már a korrupciógyanús ügyben, emellett a Metropol felhívta a figyelmet arra is, hogy az elit budapesti gimnázium az élen jár a tanártüntetésekben.

A Mediaworksnek sikerült mikrofonvégre kapnia Moss László igazgatót, aki azonban nem volt hajlandó érdemben kommentálni az ügyet, sőt a stábot arra is felszólította, hogy ne kísérjék, ne kérdezzék. Így arra a kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, hogy lemond-e az iskola vezetéséről.