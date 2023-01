Levelet írtak a taxisok Orbán Viktornak

Az elmúlt időszakban több törekvés látszik arra, hogy a hatósági árakat szabad- vagy részben szabadpiaci ár váltsa fel. A taxisok ezt egyértelműen elutasítják és hétfőn levélben fordultak Orbán Viktorhoz.

Levélben fordultak Orbán Viktorhoz a hazai személytaxis ágazat túlnyomó részét tömörítő érdekképviseletek és a gazdasági szereplők. A hétfőn kiküldött levelet több miniszter is megkapta, így Rogán Antal, a Miniszterelnök Kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A taxisok határozott kéréssel fordultak a miniszterelnökhöz a Világgazdaság beszámolója szerint. Azt kérték, hogy a kormány támogassa az ágazatot abban, hogy a budapesti taxiközlekedésben az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott hatósági ár megmaradjon.

Ezt a törekvésüket azzal indokolták, hogy a szabályozás 2013-as bevezetése számos jótékony hatással járt. Arról tájékoztatták a kormányfőt, hogy valamennyi, az érintett személytaxis vállalkozók bevonásával készült felmérés 80 százalék feletti támogatottságot mutat a rögzített hatósági ár mellett.

Szerintük a szabad vagy részben piaci árak semmivé tennék mindazt az előrehaladást, amit a személytaxis ágazat az elmúlt tíz évben elért. Ezért arra kérik Orbán Viktort és a minisztereket, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel támogassák az ágazat egyértelmű törekvését a hatósági ár megvédésére.

A levelet több szervezet is támogatta: a 6×6 Taxi Kft., a Best Taxi, a BKIK, a City Taxi Szövetkezet, a Debrecen City Taxi, a Dunaújváros Főtaxi, a Főtaxi, a független szolgáltatók képviselője, az Országos Taxis Szövetség, a Taxi 4 Kft. és a Taxisok Világa magazin is.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)