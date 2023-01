A közmédia munkatársai kapták a 2022-es Média a Családért-díjat

A közmédia munkatársai vehették át a Média a Családért Alapítvány rangos szakmai elismeréseit. A szervezet által létrehozott Média a Családért-díjat több kategóriában január 23-án, az Eiffel Műhelyházban adták át a kimagasló színvonalú rádiós és televíziós tartalmakért.

A 2007-ben alapított Média a Családért-díj azokat a rádió- és televízióműsorokat, valamint cikkeket jutalmazza, amelyek értékközpontú, a családot erősítő és szakmailag igényes beszámolót, publikációt hoznak nyilvánosságra. A díjat Ambrus Eszter, az MTVA vallási főszerkesztőségének szerkesztője és Nagy-Bozsoky József operatőr a Találkozás című televíziós riportért nyerték el, megosztva Madocsai Beával, a Kossuth Rádió Tanúim lesztek című műsorában készült Ráhel szőlőskertje című beszélgetéséért.

A Találkozás stábja fontosnak tartja a nehéz élethelyzetek és emberi sorsok bemutatását, ezért is döntött úgy, hogy a Dunán futó műsor segítségével a Down-szindrómás gyerekekre hívja fel a figyelmet. A közmédia saját gyártású vallási műsorának kiemelt célja a hazai hitélet és a keresztény értékek közvetítése, és megőrzése a kultúránk gazdagítása, továbbá a társadalom és a család egységének erősítése.

„A társadalom legfontosabb egysége a család, ezért is örülünk, hogy évről évre díjazzák kollégáinkat, mert ez azt mutatja, hogy az MTVA munkatársai azonosulnak is ezzel a témával, nemcsak feladat vagy kötelesség a számukra, hanem át is lényegülnek, amikor ezeket az anyagokat készítik. A nyertes riport, a Találkozás is erről szól, megmutatja miért fontos a legkisebb egység, a család” – hangsúlyozta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója az ünnepi díjátadón.

Díjazottak és díjátadók a Média a Családért-díjak ünnepélyes átadásán (Fotó: MTI/Kovács Attila)