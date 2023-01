Hamarosan új kutatási központ kezdi meg működését a Korányi központban

Kutatási együttműködést kötött a tüdőgyógyászati betegségek hatékonyabb kezeléséért az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet (OKPI) és a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség (NEKÜ) Nonprofit Kft.; a szakmai megállapodás eredményeként hamarosan egy nemzetközi színvonalú kutatási központ kezdi meg működését.

A Korányi intézet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, az együttműködés révén – a jelenleg még kialakítás alatt lévő helyszínen – a súlyos előrehaladott tüdőkarcinómás (kissejtes és nem kissejtes), és számos egyéb tüdőgyógyászati betegségben szenvedő betegek klinikai vizsgálatban történő kezelésére nyílik lehetőség új gyógyszerek alkalmazásával.

A közleményben idézték Bogos Krisztinát, az OKPI főigazgatóját, aki elmondta, hogy a most megkötött együttműködésnek köszönhetően már idén tavasszal több klinikai vizsgálat is elindul az újonnan kialakított, modern vizsgálati helyszínen.

Ez nemcsak orvosszakmai szempontból kiemelt jelentőségű, hanem a betegek számára is: sokkal gyorsabban és egyszerűbben válnak elérhetővé a legújabb innovatív terápiák. Egyúttal arra is lehetőség nyílik, hogy az országos intézet szakemberei még inkább be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe – tette hozzá.

A NEKÜ ügyvezető igazgatója, Tarnai Judit hozzátette: az idén két további egészségügyi intézményben tervezik, hogy erősödő nemzetközi kapcsolataik révén hasonló klinikai vizsgálati helyszínek kialakításában segítenek.