Fabiny Tamás evangélikus püspök kapta a Both Antal református alapítvány díját Debrecenben

Fabiny Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét tüntették ki a református Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate in Christo – A Krisztusban megélt egységért – díjával, az elismerést vasárnap este, a debreceni Református Nagytemplomban, az ökumenikus imahét záró istentiszteletén adta át Fekete Károly tiszántúli református püspök és Kustár Zoltán, kuratóriumi elnöke.

Kustár Zoltán emlékeztetett arra, hogy a Both Antal Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította a díjat, amelynek elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése, mindenekelőtt a katolikus és a református egyház között.

A díj 2022. évi kitüntetettjének életrajzát ismertetve a kuratórium elnöke kitért arra, hogy Fabiny Tamás 1996 és 2006 között a Duna Televízió vallási műsorát szerkesztette, s ma is látható az M5 és a Duna World csatornán a Püspökkenyér című műsora, ahol három felekezet püspöke – református, katolikus, és ő maga, mint evangélikus püspök – beszélget időszerű kérdésekről.

Ez a műsor is kifejezésre juttatja, hogy a felekezetek, az egyház látható töredezettsége ellenére is, az Úrban összekapcsolódnak, és egy közös ügyet, Krisztus evangéliumának örömhírét szolgálják – mondta Kustár Zoltán, hozzátéve: a Püspökkenyér című műsor megmutatja, hogy az egyházaknak összefogva van mondanivalójuk a világ számára, és ezt olyan közös nyelven is meg tudják fogalmazni, ami a kortárs társadalom számára is értehető, sőt érdekes.

Az évente egy személynek adományozható díjat eddig Kránicz Mihály római katolikus teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus egyetem professzorának, Bóna Zoltán református lelkésznek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) volt főtitkárának, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztőjének, és Benyik György római katolikus plébánosnak, teológiai tanárnak ítélték oda.