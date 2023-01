Erre ébredt a fél ország, mutatjuk mi várható ezután

Havas reggelre ébredtek az ország nyugati részén élők. Több dunántúli vármegyében jelenleg is szakad a hó. Sokan máris kihasználták a téliesre fordult időjárást: a domboldalak megteltek szánkózókkal, és épülnek sorban a hóemberek is – számolt be az M1 Híradója.

Több dunántúli vármegyében szakad a hó Gyerekzsivalytól volt hangos a havas Remete-rét Pécsett. A Mecsekben jókora hó esett. Így sok család felkerekedett, és kihasználta a téliesre fordult időjárást. Míg voltak, akik megállás nélkül szánkóztak, addig mások rendületlenül gyúrták a hógolyót, hogy minél hamarabb elkészüljön a hatalmas hóember az első nagyobb idei hóból. Természetesen a hógolyózás sem maradhatott ki a programok közül. A gyerekek nagyon örültek a havazásnak. Kaposváron szombat éjjel és vasárnap hajnalban is folyamatosan esett a hó. Az enyhe időnek köszönhetően azonban gyorsan olvad. A helyi városligetbe sokan kilátogattak, itt is készültek a hóemberek a szorgos kezek alatt. Kapcsolódó tartalom Megteltek a parkolók Dobogókőn A kidőlt fák és a leszakadt ágak miatt a Kékestetőre vezető két mellékutat már péntek este lezárták a szakemberek. Ahogy a Dunántúl déli részén, úgy az északi részén is havazott ma reggel. A soproni erdő szélén az erős szél és az intenzív havazás sem tántorította el a sportolni vágyókat a csaknem 10 centiméteres hóban. A kirándulók akár vezetett túrákon is részt vehetnek. Speciális túrabottal sétálhatnak a gyönyörű erdei környezetben. Mi várható? Vasárnap és hétfőn is a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keletre gyengén felhős vagy derült ég várható, hétfőn pedig inkább szűrt napsütés lesz a jellemző. Az esti órákig a Dunántúlon gyengébb havazás, havas eső, eső előfordulhat. Hajnalban újból elered az eső a Dél-Dunántúlon, amely napközben kiterjed a Dél-Alföld és az Alpokalja térségére is. Az északi, északkeleti szél vasárnap a Nyugat-Dunántúlon lesz élénk, míg hétfőn már erős lökések is lehetnek az északkeleti, keleti megyékben is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +3 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunától keletre általában 7 és 12, a Dunántúlon 3, 6 fok között valószínű.