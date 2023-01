Tömegesen indultak kirándulni az ország mesebeli, havas tájaihoz

A magasabban fekvő helyeken annyi hó esett, hogy meg is maradt.

Már szombat reggel 8 órára megteltek a parkolóhelyek a kirándulók autóival Dobogókőn, ahová rengetegen érkeztek, ezért célszerű az útnak indulóknak a tömegközlekedést választani – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Felhívták a figyelmet: az országban, főleg a magasabban fekvő helyeken esett intenzíven a hó az elmúlt napokban, ezért sokan tervezik utazásukat a közkedvelt kirándulóhelyekre, ami viszont jelentős torlódásokat is okoz.

Azt írták, hogy a Pest vármegyei Dobogókőn, ahol a parkolóhelyek már reggel 8 órára megteltek, sokan szabálytalanul, a forgalmat is akadályozva álltak, állnak meg az oda vezető országos utakon.

A térség közútjainak burkolata egyébként végig jól járható, sónedves, ugyanakkor a várható havazás és a szabálytalan autósok miatt az utak járhatóságának biztosítása is veszélybe kerül, mivel a Magyar Közút munkagépei nem férnek el a szűkebb mellékúti szakaszokon.

A közútkezelő arra kér mindenkit, hogy ezekbe a térségekbe lehetőleg tömegközlekedési eszközökkel utazzon.

Kitértek arra is, hogy a kidőlt fák és a leszakadt ágak miatt a Kékestetőre vezető két mellékutat már péntek este lezárták a szakemberek a közlekedők biztonsága érdekében, és a Miskolc és Felsőtárkány közötti útszakaszon is teljes a lezárás, mert ott is kidőlt fák nehezítik a közlekedést.

Az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak – áll a közleményben.

A hétvégére lezárták a Kékestetőre vezető mellékutakat a Mátrában.

Vasárnap este 7 óráig csak a megkülönböztető jelzést használó járművek és az autóbuszok hajthatnak rá a bekötőútra és az adótoronyhoz vezető mellékútra. Mátraházánál az autóval érkezőket a rendőrség megállítja. A parkolók megteltek, a közlekedés pedig nehézkes a környéken.