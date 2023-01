Simicskó István: Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy béke legyen

A napilap szombati számában megjelent interjúban Simicskó István elmondta: nagyon fontos az állampolgárok biztonságérzetének megerősítése, ehhez pedig hozzájárul a stabilitás kialakítása; ez világos stratégiai cél, amit a magyar kormány felvállal.

Mint mondta, az orosz-ukrán háború lassan egy éve tart, és még mindig nem látjuk a végét. A világ biztonsági rendszere változóban van, a korábban egyértelmű játékszabályok meginogtak, ilyenkor pedig szükséges a bölcsesség, az óvatosság, valamint a körültekintés, amivel Magyarország biztonsága garantálható – fűzte hozzá.

Simicskó István szerint a kormány a valós veszélyeket felismerve helyes külpolitikát folytat, így hazánkat nem engedi belesodródni ebbe a konfliktusba.

Megjegyezte: egyelőre a jövő homályába vész, hogy a felek mikor ülnek le végre a békéről tárgyalni.

Mint mondta, érzékelhető, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben az Európai Unió gazdaságát jóval kevesebb szál fűzi majd Oroszországhoz. Az Egyesült Államok és Oroszország közti konstruktív viszony időszaka döntően republikánus amerikai elnökökhöz volt köthető. Ha a liberális amerikai politika ebben nem lesz érdekelt, akkor sokáig elhúzódik a háború. Ennek viszont Európa is megissza a levét – vélekedett.

Szólt arról is, hogy Magyarország társadalmának alapvető építőkövei a családok. „Mi (…) segítjük őket abban, hogy a nehéz körülmények közepette is boldogulni tudjanak. A kormánynak, és különösen nekünk, kereszténydemokratáknak fontos célkitűzés, hogy a családok támogatása – még akkor is, ha mindenki recesszióról beszél Európában – ne csökkenjen, hanem növekedjen. Ez nemzetstratégiai kérdés, amiben nem hátrálunk meg, még a nehéz időkben sem” – hangsúlyozta.

Arról is szólt, hogy egy egészséges társadalomban törekedni kell arra, hogy tiszteljük a munkában megőszült szépkorúakat. A nyugdíjemelések, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj megteremtése jelentős segítség idősebb honfitársainknak. „Nem engedjük, hogy az infláció miatt csökkenjen a nyugdíjak vásárlóereje” – mondta.

Simicskó István közölte, hogy a rezsivédelem fenntartása függ a háború elhúzódásától, illetve a nemzetközi környezettől is, ami jelen pillanatban nem túl kedvező. A kormány azon dolgozik, hogy meglegyen a költségvetési fedezet a rezsivédelem fenntartásához – szögezte le.

A frakcióvezető szerint a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának ügye messze túlmutat egy szokásos politikai botrányon, ugyanis a magyar demokrácia alapjai, az alkotmányosság kérdőjeleződik meg, és a választások legitimitása kerül veszélybe.

„Képzeljen el egy világot, ahol külföldiek pénze dönti el, ki kerül kormányra, a hatalomra segítettek pedig nem többek, mint a kampányukat finanszírozó befektetők végrehajtói. Nem lehet elégé hangsúlyozni, hogy mennyire súlyos ügyről van szó, de filozofikus gondolatok nélkül, egy választói közönség idegen pénzekre épülő kampánnyal történő befolyásolása ezen felül számos jogsértést is megvalósít” – mondta Simicskó István.