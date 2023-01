Csináljuk a fesztivált! – Két ikonikus énekesnő és egy ifjú tehetség jutott tovább a döntőbe

Szombat este a második középdöntőben újabb 10 sláger előadója kapott esélyt arra, hogy bekerüljön a fináléba.

Látványvilágában megújult, középdöntős produkciókkal folytatódott szombat este a Duna nagy sikerű showműsora, a Csináljuk a fesztivált!. Noha új versenydalokat már nem láthattak a nézők, a sztárelőadók igyekeztek új köntösbe bújtatni az általuk előadott slágert és kivívni neki a figyelmet a változatos mezőnyben. Rendkívül erős volt a felhozatal a fellépőket és a dalokat tekintve is, ráadásul az elmúlt évszázad műfaji kavalkádja egyre nehezebb feladat elé állította a zsűrit és a közönséget.

A középdöntőkből fordulónként csak három produkciót lehet továbbjuttatni a fináléba, ahol február 4-én megszületik az évszázad slágere. A három kiadó helyet ezúttal holtversenyben elsőként az Aranyeső Bangó Margittal, és a Fényév távolság Sándor Péterrel töltötte be.

A Kossuth-díjas művésznő ezúttal is a Swing à la Django formációval lépett színpadra, előadásukban ezúttal két gyermek latin versenytáncos is szerepelt. A Budapesti Operettszínház ifjú tehetsége pedig ismét könnyeket csalt a közönség szemébe Kaszás Attilát megidéző produkciójával. Harmadikként jutott a döntőbe Balázs Fecó és Horváth Attila halhatatlan slágere, a Homok a szélben a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművésszel, Kovács Katival. Az énekesnő az első olyan versenyző a műsor történetében, aki úgy vesz részt a döntőben, hogy a mezőnyben nemcsak a saját versenydaláért, hanem korábbi saját slágeréért is izgulhat. Az előző középdöntőben ugyanis elsőként jutott tovább Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című dala Agárdi Szilvivel.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-től a Dunán!

Nézd újra az adásokat a Médiaklikk.hu-n, extra műsoros tartalmakért pedig kövesd a Duna közösségi oldalait!