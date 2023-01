A közlekedők biztonsága érdekében a hétvégére lezárják a Kékestetőre vezető mellékutakat a Mátrában – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban a Mátra legmagasabb pontjain nemcsak számottevő eső, hanem helyenként 10-20 centiméternyi friss, magas víztartalmú hó hullott. Ennek nyomán a hegyvidéki szakaszokon több fakidőlés is nehezítette és veszélyeztette a közlekedést.

Az előrejelzések alapján hétvégén további jelentős mennyiségű csapadék és erős széllökések várhatóak a térségben, amelyek további fakidőlésekkel, ágleszakadásokkal járhatnak. Ezért a közlekedők biztonsága és az utak járhatóságának fenntartása érdekében szükség van a Kékestetőre vezető mellékutak használatának korlátozására – írták. Így lezárják a kékestetői bekötőutat és az adótoronyhoz vezető mellékutat péntek este 19 órától vasárnap 19 óráig.

Az érintett utakat ez idő alatt kizárólag a megkülönböztető jelzést használó járművek és az autóbuszok vehetik igénybe – közölték. A rendőrség és a polgárőrség a hétvégén folyamatosan ellenőrzi és segíti az érintett részeken közlekedőket és a korlátozás betartását – tették hozzá.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mátra más útjain is előfordulhatnak ágleszakadások, fakidőlések, melyek miatt fokozott óvatosságra és körültekintésre kérték az autósokat. Egyúttal jelezték: az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról a közlekedők a www.utinform.hu oldalon is hasznos információkat találnak.

A kiemelt kép illusztráció.