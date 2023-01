Gulyás Gergely: A civil szervezetek nélkülözhetetlenek a társadalom működéséhez

A civil szervezetek nélkülözhetetlenek a társadalom működéséhez, összetartozásához, a helyi közösségek gazdagabbá válásához – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ címek átadóján.

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy egyedülállóan nehéz évek vannak a civilek mögött is, hiszen a közösségeket nagyon nehéz volt összetartani a koronavírus-járvány alatt, most pedig az energiaárak emelkedése nehezíti a közösségi terek fenntartását. Ezért különös köszönet jár a központoknak, hogy a nehéz időkben is jó gazdái voltak a civil ügyeknek – hangoztatta a miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet elnyerők kapocsként működnek az állam és a civil szféra között, és segítenek a helyi közösségeknek megtölteni tartalommal az állam által biztosított kereteket.

A most oklevelet kapott szervezetek többsége már bizonyított

– emelte ki a miniszter, hozzátéve, továbbra is azt kéri a vezetőktől, hogy a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel lássák el munkájukat a következő években is.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, az idén tizenegy éves civil hálózat hosszú és sikeres utat járt be.

Az országban működő húsz iroda évente 23 777 civil szervezetnek nyújt segítséget, és több mint hétezer óra ingyenes tanácsadást biztosít. A magyarországi irodákon túl kilenc iroda működik Erdélyben, öt Felvidéken, egy Kárpátalján, továbbá a magyar központok 63 határon túli intézménnyel tartanak aktív kapcsolatot – mondta el a helyettes államtitkár.

Hozzátette, ahogy egyre bővült a civil központok feladatköre, úgy nőtt a rájuk fordított forrás is, míg 2018-ban 330 millió, addig az idén már 550 millió forintban részesülnek.

Szalay-Bobrovniczky Vince a civil központok sokrétű feladatai közül megemlítette a középiskolásoknak szervezett rendhagyó osztályfőnöki órákat, a civil vezetői workshopokat, az országos véradásokat, az 1 százalék felajánlása érdekében szervezett kampányt, a civil kézikönyv megírását, valamint a már két egyetemen hallgatható civil tantárgy bevezetését.

A helyettes államtitkár a jövő legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a civil szféra a for-profit szférával minél inkább összekapcsolódjon,

hogy a cégek, a vállalkozói világ is fektessen a civil szervezetek működésébe.

A 19 vármegyei, valamint egy budapesti civil központ segítséget nyújt a civil szervezeteknek az adminisztratív kötelezettségeik teljesítésében, tájékoztatást ad a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról, gyakorlati segítséget kínál és egyénre szabott tanácsadást végez egyebek mellett jogi, pénzügyi kérdésekben, elősegíti a kommunikációt és ösztönzi az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között – olvasható a Civil Információs Portálon.