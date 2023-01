Van, ahol már térdig ér a hó – mutatjuk, hol fogadja téli táj

A Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található Nagy-Hideg-hegyen 30–40 centi a hóvastagság, de kisebb buckákban már a fél métert is meghaladja, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a korábbi havazások alkalmával erős szél fújt a hegytetőn.

A Börzsöny csúcsa felé haladva nagyjából 600 méteres magasságban kezdett egyre gyorsabban gyarapodni a hótakaró, a 894 méteres hegytetőn pedig már térdig ért. Aki igazi téli hangulatra vágyik, annak mindenképp érdemes ellátogatnia a Nagy-Hideg-hegyre.

Délutánra Dobogókőn is rákapcsolt a havazás, az Időkép észlelői

15 cm hóvastagságról számolnak be és még mindig havazik, gyarapszik a hóréteg.

Vizes, tapadó hó hull, ropogni fog a hó a lábunk alatt, ha idelátogatunk, lehet menni hóembert építeni, szánkózni.

Csütörtökön még többfelé várható eső, zápor, a Dunántúlon és a hegyekben havas eső, havazás is. A Tiszántúlon akár az ég is megdörrenhet. Estére a csapadék zöme északkelet felé távozik. Sokfelé lesz szeles az idő, a Dunántúl északnyugati felén viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Tiszántúlon még 7 és 13, máshol 0 és +6 fok között alakul – írja az Időkép.