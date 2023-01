Az Országgyűlés előtt a rezsivédelem költségvetése – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) csütörtökön.

Kiemelték, hogy az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság veszélyt jelent a magyar családokra, a gazdaságra és a munkahelyekre.

„A kormány a kedvezőtlen körülmények ellenére sem adja fel a legfontosabb céljait: megvédjük a magyar családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét, megőrizzük Magyarország biztonságát. A kormány idén is fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, tovább csökkenti az államadósságot és a költségvetési hiányt” – áll a közleményben.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kormány – a Költségvetési Tanács jóváhagyását követően – kormányrendelettel módosította a 2023-as költségvetést, szem előtt tartva az Országgyűlés által már elfogadott irányvonalakat. A Tanács egyetértő véleményének birtokában a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a 2023-as költségvetést módosító törvényjavaslatot.

A 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése – szögezték le.

A tárca tájékoztatása szerint a kormány jelentősen emelte a Rezsivédelmi Alap forrásait annak érdekében, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az elszálló energiaáraktól és fenntartsa a rezsicsökkentést minden magyar család számára az átlagfogyasztás erejéig.

Az Alap összege így közel négyszeresére, a tervezett 670 milliárd forintról 2610 milliárd forintra emelkedik. A költségvetés a 15 százalékos nyugdíjemelés fedezetét is biztosítja, amely a tizenharmadik havi nyugdíjra is vonatkozik. A kormány megőrizte a költségvetés megemelt forrásait az oktatásban és az egészségügyben is, sőt, mindkét ágazatban béremelésekkel számolnak – jelezték.

A családtámogatásokra fordítandó emelt források megmaradnak, valamint a családtámogatások köre is bővül. A 30 éves koruk előtt gyermeket vállaló édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól az átlagbér szintjéig.

„Kiemelt célunk a teljes foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött több mint egymillió új munkahely megvédése. A munkahelyvédelmi programokat ezért 2023-ban is folytatjuk, a munkát terhelő adókat pedig alacsonyan tartjuk” – közölte a PM.

A kedvezőtlen világgazdasági környezet miatt a kormány a központi tartalékot is megemelte: a tervezett 170 milliárd forintról 255 milliárd forintra nő a tartalékok összege.

Az intézkedések ellenére is jelentősen csökken a hiány mértéke 2022-höz képest: a különleges gázkészlet-vásárlás nélkül számított 4,9 százalékról a GDP 3,9 százalékára.

„Fontos változás a rendeletben kihirdetett módosításhoz képest, hogy a benyújtott törvényjavaslatban még nagyobb arányú államadósság-csökkentéssel számolunk, a GDP-arányos államadósságot 73,5 százalékról 69,7 százalékra javítjuk év végére. Arra számítunk, hogy a magyar gazdaság az év egészében elkerülheti a recessziót, éves szinten 1,5 százalékkal erősödhet, továbbá célunk az, hogy az infláció mértékét az év végére egyszámjegyűre szorítsuk” – fogalmaz a Pénzügyminisztérium közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.