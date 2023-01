Nyolc és fél évre ítélték a szomolyai bolti rablót

Jogerősen nyolc év hat hónap szabadságvesztésre ítélték azt a rablót, aki késsel fenyegette és bántalmazta egy szomolyai kézműves bolt idős tulajdonosait, akiktől pénzt követelt – közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

A vádlott 2021. január 30-án ittasan becsengetett kézműves termékeket áruló idős emberek házába azzal az ürüggyel, hogy lekvárt szeretne vásárolni.

Egy idő után agresszívvá vált, bántalmazni kezde az asszonyt és pénzt követelt tőle. Mivel a sértett a pénz átadását megtagadta, a vádlott a hajánál fogva az emeleti szobába vonszolta, ahol az idős, mozgásában korlátozott sértett férfitől is pénzt követelt. Őt is bántalmazta, de pénzt továbbra sem talált. A férfi egy késsel is fenyegette a sértetteket, távozása előtt pedig azt mondta, ha bejelentést tesznek a rendőrségen, este visszamegy és megöli mindkettőjüket – ismertette a törvényszék.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat rablás minősített esetének kísérlete és kényszerítés hatósági eljárásban bűntette miatt 8 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte. A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.