Fürjes Balázs: A főpolgármestert Gyurcsány Ferencnek hívják, Karácsony csak árnyékpolgármester

A főváros helyzetét járja körbe Tarlós István előző főpolgármester és Fürjes Balázs miniszterelnökségi államtitkár a Magyar Demokratának adott közös interjúban.

A hetilap szerdai számában a volt városvezető arról beszélt, hogy szerinte Karácsony Gergely főpolgármester nem elsősorban a saját feladataira koncentrál, Fürjes Balázs szerint – aki korábban Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár volt – ha maradt volna Tarlós István, akkor nincs a Karácsony-féle „közlekedési káosz, a végtelen dugók, a közterek, a köztisztaság züllése, leromlása”.

Tarlós István, aki 2010-től 2019-ig volt a főváros vezetője, a lapnak elmondta, főpolgármestersége idején csak nagy projektből tizennégyet valósítottak meg. Azt a három nagyobb projektet, ami jelenleg fut, szintén az ő idején indították el, köztük a BKV járműcseréjét is.

„Úgyhogy nem igazán látom, mik azok az új kezdeményezések, amelyek Karácsonyékhoz köthetők”

– fogalmazott.

Azt mondta, a 2019-es kampány arról szólt, hogy amit ő nem tudott elérni a kormánynál, azt majd Karácsony Gergely mind el fogja érni a kabinetnél. „Hát, ahogy mostanában hallom a panaszaikat, meg kell kérdeznem: akkor hogy is állunk ezzel a dologgal” – fűzte hozzá.

Tarlós István emlékeztetett, 2010-ben horribilis adóssággal vették át a várost, 250 milliárdnál nagyobb volt a hiánya Budapestnek, ebből több mint 70 milliárdot tett ki csak a BKV működési adóssága. Ehhez képest a BKV-t működési hiány nélkül adták át, a város kasszájában pedig 200 milliárd forintnyi tartalék volt – mutatott rá.

Karácsony Gergely nem teljesítménycentrikus

Mint mondta, közte és a jelenlegi főpolgármester között alapvető szemléletbeli különbség van. Karácsony Gergely nem teljesítménycentrikus, nem számszerű eredményekben méri a sikert, hanem egészen másban. Neki az úgynevezett NGO-mércével mért eredmények számítanak diadalnak: vagyis hogyan lehet minél inkább szemben állni a kormánnyal, hogy lehet a kommunikációra, a végtelenbe nyúló látszategyeztetésekre helyezni a hangsúlyt, és hogy lehet mindezeket eladni a közvéleménynek közösségi oldalakon keresztül – fejtette ki Tarlós István.

Beszélt arról is: nem hisz abban, amit most sokan mondanak, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke majd nem fogja támogatni Karácsony Gergely esetleges újrázását. Gyurcsány Ferencnek az a lényeg, ami ma is van, hogy ő uralja a közgyűlési többséget.

Gyurcsány és Karácsony egymás emberei

Fürjes Balázs azt mondta,

„Gyurcsány és Karácsony egymás emberei. Fogják egymást, szükségük van a másikra. Gyurcsánynak kell Karácsony, hogy esélyük legyen a fővárosban. Karácsonynak pedig se jelöltsége, se többsége nincs Gyurcsány nélkül. Ők egy galeri.”

Ma is a DK „fogja” a közgyűlési többséget, „dróton rángathatja” Karácsonyt. „Budapest főpolgármesterét ma valójában Gyurcsány Ferencnek hívják, Karácsony csak árnyékpolgármester. Gyurcsány bábja. És ez mindaddig így lesz, amíg Karácsonyt Gyurcsány segíti hatalomba és tőle függ a többsége. Mindaddig, amíg Karácsony nem mer szakítani Gyurcsánnyal. Márpedig nem mer. Erőtlen és tehetetlen hozzá nullaszázalékos pártjával” – fogalmazott.

A „dollárbotrány és a Városháza-botrány” kapcsán Tarlós István „szinte barátilag” azt tanácsolta Karácsony Gergelynek, hogy „legyen észnél, mert teljességgel elképzelhetetlen, hogy egy főpolgármesternek még politikai felelőssége se legyen annak kapcsán, ami az ő ciklusában történt”.

Fürjes Balázs szerint Karácsony Gergely mindig az az ember, aki „ott se volt”. „Ő semmiért sem felelős. Hibás a kormány, hibás a Tarlós, nyáron a meleg, télen a hideg… csak ő nem tehet semmiről” – mondta, majd úgy folytatta: sosem fogja a főpolgármestert alkalmatlannak minősíteni, ezt kizárólag a budapesti választók tehetik meg, demokratikus választáson.

Hozzátette: viszont azt Karácsony Gergely maga mondja saját magáról, amikor egyfolytában magyarázkodik, hogy tehetetlen. Ő nem tehet róla, nem tud mit tenni, ez nem az ő sara, nincsenek eszközei, és így tovább.

Kapcsolódó tartalom

Tarlós István szerint a jelenlegi főpolgármester egyik legnagyobb mulasztása az, hogy az elmúlt három évben olyan szintig fokozták az ellenségeskedést, ami ellehetetlenítette az együttműködést a kormánnyal. „Ha egy városvezető a mindenkori kormánnyal abszolút és nyíltan ellenséges viszonyt alakít ki, ott bizony sokkal nehezebb lesz sikereket elérni. A tényleges eredmények elmaradásának az okát érdemes elsősorban valahol itt is keresni a főváros esetében” – mondta.

Rendben lévőnek nevezte, hogy a főpolgármester bizonyos határok között politizál, de nem arra választják, hogy „üzengessen” az amerikai elnöknek, meg az orosz elnöknek, meg a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának. „A főpolgármester úr nem elsősorban a saját feladataira koncentrál, hanem nap nap után olyan ügyekbe szól bele az ajtó mögül, amikhez az ő megbízatásának nem sok köze van” – mondta.

Fürjes Balázs úgy fogalmazott, Karácsony Gergely számára a város először nagypolitikai ugródeszka volt, miniszterelnöki, „nagyhatalmi” ambíciókkal, ma pedig számára a főpolgármesterség politikai túlélésének egyetlen eszköze.

Szerinte Karácsony Gergely taktikája a kormányellenesség, a lázítás. Mindenáron konfliktusokat gerjeszt és tart életben a kormánnyal szemben. Akkor is, ha ez rossz a városnak, mert azt hiszi, így lehet többsége. Ezzel túszul ejtette Budapestet és a budapestieket. Eszközként használja őket, a városi ügyek nem érdeklik, nem törődik velük, pedig várost építeni csak békében, párbeszédben és együttműködve lehet – fejtette ki az államtitkár.

Hangsúlyozta: Budapest mindig akkor tudott előremenni, amikor a városvezetés és a nemzeti kormány megtalálta az együttműködés útját. Ha a mindenkori városvezetés és a mindenkori kormány között nincs együttműködés, annak a budapestiek isszák meg a levét – mondta Fürjes Balázs.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán