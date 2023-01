 „Éjszakánként most is hallani fegyverropogást a makkhetesi erdő irányából” – továbbra is sok migráns rejtőzik el a rendőrök elől az erdőkben

Az európai polgárok több mint háromnegyede továbbra is aggasztónak tartja az illegális migrációt – derült ki a Századvég legfrissebb adataiból. A közvélemény-kutatás az Európai Unió tagországai és az Egyesült Királyság mellett a balkáni régióra és Törökországra is kiterjedt. Közben kezdenek visszaszivárogni a migránsok a Szabadka melletti makkhetesi erdőbe. Itt tavaly többször is lövöldözésig fajultak az illegális bevándorlók közötti viták, az egyik konfliktusnak halálos áldozata is volt – hangzott el az M1 Híradójában.

A szabadkai befogadóközpont udvarán pihennek migránsok, indulásra készülnek. A legtöbben ugyanis csak átutazóban vannak itt, csak megpihennek, mielőtt továbbmennének az Európai Unió felé. „Nem maradok, megyek Németországba, csak nincsenek papírjaim, és így nehéz” – mondta egy afgán migráns. Bár a szerb rendőrség az elmúlt hetekben felszámolta a befogadóközpont környékén kiépült illegális sátortáborokat, így is sok migráns várakozik az erdőben. Sokan úgy gondolják, itt könnyebben elrejtőzhetnek a rendőrök elől. „Időnként, éjszakánként most is hallani fegyverropogást a makkhetesi erdő irányából. Mint ahogyan mögöttem is látszódik, itt még parázslik a tűz, amikor errefelé jöttünk, két migráns tartózkodott itt, amikor meglátták stábunkat, akkor odébb álltak” – mondta Mészáros György, a közmédia tudósítója. A legtöbb migráns embercsempészeknek fizet, hogy autóval vigyék át őket az országhatárokon. Ha sikerült továbbutazniuk, akkor a járműveket hátrahagyva folytatják útjukat. Ezeket, az M5-ös autópályán talált autókat trélerekkel viszik a bontóba. Másra ugyanis már nem alkalmasak, a migránsok belülről befestik az ablakokat, szétszedik a vezetékeket, és még a kerekeket is leszedik. Tavaly mintegy 330 ezer illegális határátlépést észleltek az Európai Unió külső határain, ez a legmagasabb adat 2016 óta, és 64 százalékos növekedést mutat az előző év adataihoz képest.

Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a Kossuth Rádióban arról beszélt: a nyugat-balkáni útvonal továbbra is nagyon népszerű. A magyar kormány álláspontja a kezdetektől változatlan – ezt pedig már Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője mondta egy migrációról szóló római rendezvényen. Hozzátette: egyre több olyan ország van, amely felismerte, hogy az illegális bevándorlás veszélyes. „Olasz partnereinkkel is egyetértettünk abban, hogy az illegális migráció nem megoldás. Azok a brüsszeli törekvések amelyek egyre inkább erőltetik a kötelező betelepítési kvótát, a migránsok legális útvonalainak megnyitását, a folyamatos érkezést, azokat meg kell állítani” – fogalmazott Nacsa Lőrinc. A Századvég legfrissebb felmérésből kiderül, hogy az európaiak több mint háromnegyede (78 százaléka) továbbra is aggasztónak tartja az illegális bevándorlást. A kutatás az EU tagországai kívül kiterjedt az Egyesült Királyságra, a balkáni régió országaira és Törökországra is. A kutatásból az is látszik: az emberek egyetértenek abban is, hogy Európának meg kellene őriznie keresztény kultúráját. Az unió országaiban a megkérdezettek 56 százaléka ragaszkodik a keresztény értékekhez.