Nem volt bekapcsolva az okos vadriasztó, kis híján tragédia történt

Elővigyázatosságból okos vadriasztót kért családjától karácsonyra egy nyíregyházi nő, de pár nappal később mégis őzzel ütközött, miután az eszközt kikapcsolt állapotban rögzítették a jármű alvázán. Zsuzsanna autója elé december 28-án Nyírtelek után lépett ki a semmiből egy őz, amivel érintőlegesen ütközött. A VIONN GO teljesen kikapcsolt állapotban volt a baleset idején, a cég ennek ellenére megtérítette ügyfelének a keletkezett károkat.

Érzelmi hullámvasúton ment keresztül december utolsó napjaiban egy középkorú nyíregyházi nő. Zsuzsanna korábban az otthonához vezető, vadveszélyre figyelmeztető táblákkal ellátott szakaszon időről időre látott is az út mellett vadakat, ezért úgy döntött, Magyarország első okos vadriasztóját kéri karácsonyra annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyen.

Az ajándékot hamar rögzítették is a jármű alvázán, de szabálytalanul. A nő december 28-án Tokajból közlekedett Nyíregyháza irányába, amikor Nyírtelek után egy őz jobb oldalról eléjük szaladt.

„Szerencsére sikerült elkerülni a nagyobb ütközést, a vadnak csak a lába találkozott a gépjármű elejével. Személyi sérülés nem történt, és az őz is továbbszaladt. A helyszínen megvizsgáltuk az autót, majd mivel üzemképesnek ítéltük meg és komolyabb kárt nem fedeztünk fel rajta, folytattuk az utunkat hazáig” – emlékezett vissza a történtekre Zsuzsa, majd hozzátette: az esetről rendőrségi jegyzőkönyv is készült.

Ez rendben is ment, tette hozzá, csakhogy másnap az autó nem indult be: mint kiderült, a baleset az akkumulátort is érintette. Ezt követően felvették a kapcsolatot a VIONN GO szakembereivel, és annak ellenére, hogy az eszközt nem jól üzemelték be és az teljesen kikapcsolt állapotban volt a baleset idején, a cég száz százalékban kompenzálta a károkat.

„A VIONN GO munkatársai rendkívül emberségesen jártak el, a káresemény jelentését követően azonnal felvették velünk a kapcsolatot és tartották magukat a vállalásukhoz, miszerint ha az eszköz használata ellenére mégis balesetet szenvednénk, megtérítik a költségeket. Tőlük tudtuk meg, hogy az okos vadriasztót rosszul szereltük fel, de a jövőben erre is jobban odafigyelünk majd” – magyarázta Zsuzsanna.

A VIONN GO az első okos vadriasztó Magyarországon, amit a gépjármű alvázára szükséges rögzíteni. A termékben a beépített mozgásérzékelő figyeli az autó mozgását és az eszköz induláskor automatikusan bekapcsolódik. A VIONN GO menet közben a szintén beépített hangszórónak köszönhetően jelzi érkezésünket az állatvilágnak. Az innováció lényege, hogy a szélenergiával működő termékekkel ellentétben alacsonyabb sebességen is bekapcsol.

A termék belső energiaforrással működik, amire a gyártó két év garanciát vállal. Az eszközökre a cég két éven keresztül pénzvisszafizetési garanciát vállal egymillió forintig vadgázolás esetén. Az összeghatárt vadkárral kapcsolatos tanulmányok figyelembe vételével állapították meg. Egy mégis bekövetkezett vad által okozott baleset esetén a keletkezett kárt öt munkanapon belül megtérítik ügyfeleiknek. Ez is jól mutatja, hogy az eszköz hatékonyságában a cég maximálisan megbízik.

A kiemelt kép illusztráció.